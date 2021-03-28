https://ria.ru/20210328/blagoustroystvo-1603183462.html

В Москве пройдут работы по благоустройству возле 13 станций БКЛ

В Москве пройдут работы по благоустройству возле 13 станций БКЛ

Работы по благоустройству пройдут возле 13 станций Большой кольцевой линии в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T11:38

2021-03-28T11:38

2021-03-28T11:38

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городское хозяйство москвы

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петр бирюков

москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Работы по благоустройству пройдут возле 13 станций Большой кольцевой линии в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что в этом году начнется благоустройство территорий, прилегающих к восьми станциям БКЛ - "Аминьевское шоссе", "Давыдково", "Сокольники", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Кунцевская" и "Бутырская". Завершение работ запланировано во второй половине следующего года."В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций метро обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено масштабное озеленение - высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов, на маршрутах к метро установят лавочки различных модификаций", - рассказал Бирюков.Для пассажиров общественного транспорта будут оборудованы современные остановочные павильоны с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью. Запланировано обустройство парковочных карманов.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию около новых станций будут освещать несколько сотен фонарей с энергоэффективными светильниками.

https://realty.ria.ru/20210327/stantsiya-1603094870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, новости - недвижимость, петр бирюков, москва