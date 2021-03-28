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В Москве пройдут работы по благоустройству возле 13 станций БКЛ
В Москве пройдут работы по благоустройству возле 13 станций БКЛ
Работы по благоустройству пройдут возле 13 станций Большой кольцевой линии в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T11:38
2021-03-28T11:38
2021-03-28T11:38
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городское хозяйство москвы
новости - недвижимость
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Работы по благоустройству пройдут возле 13 станций Большой кольцевой линии в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что в этом году начнется благоустройство территорий, прилегающих к восьми станциям БКЛ - "Аминьевское шоссе", "Давыдково", "Сокольники", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Кунцевская" и "Бутырская". Завершение работ запланировано во второй половине следующего года."В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций метро обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено масштабное озеленение - высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов, на маршрутах к метро установят лавочки различных модификаций", - рассказал Бирюков.Для пассажиров общественного транспорта будут оборудованы современные остановочные павильоны с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью. Запланировано обустройство парковочных карманов.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию около новых станций будут освещать несколько сотен фонарей с энергоэффективными светильниками.
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городское хозяйство москвы, новости - недвижимость, петр бирюков, москва
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Работы по благоустройству пройдут возле 13 станций Большой кольцевой линии в Москве
, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Работы по благоустройству территорий будут проводиться в этом году возле 13 станций Большой кольцевой линии метро. Работы около пяти станции - "Улица Новаторов", "Зюзино", "Проспект Вернадского", "Народного ополчения", "Петровский парк" - стартовали еще в прошлом году и будут завершены к сентябрю 2021 года", - сказал Бирюков.
Он отметил, что в этом году начнется благоустройство территорий, прилегающих к восьми станциям БКЛ - "Аминьевское шоссе", "Давыдково", "Сокольники", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Кунцевская" и "Бутырская". Завершение работ запланировано во второй половине следующего года.
"В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций метро обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Предусмотрено масштабное озеленение - высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов, на маршрутах к метро установят лавочки различных модификаций", - рассказал Бирюков.
Для пассажиров общественного транспорта будут оборудованы современные остановочные павильоны с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью. Запланировано обустройство парковочных карманов.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию около новых станций будут освещать несколько сотен фонарей с энергоэффективными светильниками.