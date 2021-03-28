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В бассейне на севере Москвы погибла женщина
В бассейне на севере Москвы погибла женщина
Прокуратура в Москве начала проверку после гибели женщины в бассейне в одном из фитнес-центров на севере столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:25
2021-03-28T14:25
2021-03-28T23:10
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Прокуратура в Москве начала проверку после гибели женщины в бассейне в одном из фитнес-центров на севере столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры города.Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшим в одном из частных фитнес-центров на севере столицы.Отмечается, что проверку проводит Головинская межрайонная прокуратура. Сотрудники ведомства должны установить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку соблюдению организацией требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Следователи проводят доследственную проверку после смерти 50-летней женщины в бассейне московского фитнес-центра, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.По данным следствия, в воскресенье посетительница плавала в бассейне фитнес-центра на Ленинградском проспекте, она почувствовала себя плохо и начала тонуть. Сотрудники центра пытались помочь женщине 1971 года рождения, но она скончалась до приезда "скорой".
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россия, москва, происшествия
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Прокуратура в Москве
начала проверку после гибели женщины в бассейне в одном из фитнес-центров на севере столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшим в одном из частных фитнес-центров на севере столицы.
"По предварительной информации, 28 марта во время посещения бассейна в частном фитнес-центре, расположенном на Ленинградском шоссе в городе Москве, 50-летняя женщина потеряла сознание и находилась в воде без движения. Она скончалась до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Отмечается, что проверку проводит Головинская межрайонная прокуратура. Сотрудники ведомства должны установить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку соблюдению организацией требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Следователи проводят доследственную проверку после смерти 50-летней женщины в бассейне московского фитнес-центра, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, в воскресенье посетительница плавала в бассейне фитнес-центра на Ленинградском проспекте, она почувствовала себя плохо и начала тонуть. Сотрудники центра пытались помочь женщине 1971 года рождения, но она скончалась до приезда "скорой".
"Проводится доследственная проверка по факту инцидента, произошедшего в одном из фитнес-центров ... Предварительно смерть женщины наступила в результате острой сердечной недостаточности", - отметила Иванова.