https://ria.ru/20210328/aprel-1603193201.html

Москвичам пообещали "коралловый" апрель

Москвичам пообещали "коралловый" апрель

Москвичей ждёт "коралловый" апрель с температурой на 1-2 градуса выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T14:07

2021-03-28T14:07

2021-03-28T14:12

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Москвичей ждёт "коралловый" апрель с температурой на 1-2 градуса выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что по осадкам апрель еле-еле дотянет до нормы, скорее всего будет небольшой дефицит. "Это указывает на то, что у нас ожидается несколько больше солнечных дней, чем это предписано нашими климатическими наблюдениями", - сказал Тишковец.Он напомнил, что для Москвы нормальная для апреля температура днем - плюс 10,4 градуса, норма осадков 44 миллиметра.

https://ria.ru/20210327/vesna-1603080397.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество