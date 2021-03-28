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Москвичам пообещали "коралловый" апрель
Москвичам пообещали "коралловый" апрель
Москвичей ждёт "коралловый" апрель с температурой на 1-2 градуса выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:07
2021-03-28T14:07
2021-03-28T14:12
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Москвичей ждёт "коралловый" апрель с температурой на 1-2 градуса выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что по осадкам апрель еле-еле дотянет до нормы, скорее всего будет небольшой дефицит. "Это указывает на то, что у нас ожидается несколько больше солнечных дней, чем это предписано нашими климатическими наблюдениями", - сказал Тишковец.Он напомнил, что для Москвы нормальная для апреля температура днем - плюс 10,4 градуса, норма осадков 44 миллиметра.
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евгений тишковец, москва, общество