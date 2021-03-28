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В Амстердаме полиция применила водометы против протестующих
В Амстердаме полиция применила водометы против протестующих
Полиция Амстердама применила водометы для разгона демонстрации против коронавирусных ограничений, сообщили в мэрии города. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T20:09
2021-03-28T20:45
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ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. Полиция Амстердама применила водометы для разгона демонстрации против коронавирусных ограничений, сообщили в мэрии города.Всего на Музейной площади собралось более тысячи человек.Силовики прибегли к спецсредствам после того, как митингующие проигнорировали призывы разойтись.Демонстрации против ограничительных мер правительства по коронавирусу проходят в Нидерландах уже несколько выходных подряд. На минувшей неделе в Амстердаме также использовались водометы, полиция задержала более 150 человек.Власти Нидерландов 23 января для борьбы с распространением коронавируса ввели в стране комендантский час. Он действует с 21:00 до 04:30, нарушителям грозит штраф 95 евро.Это решение вызвало массовые акции протеста в городах.Позднее правительство продлило до 31 марта действие комендантского часа.
https://ria.ru/20210321/marsel-1602235611.html
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нидерланды, амстердам, в мире

В Амстердаме полиция применила водометы против протестующих

20:09 28.03.2021 (обновлено: 20:45 28.03.2021)
 
© AFP 2021 / Robin van Lonkhuijsen/ANPПрименение водометов на акции протеста против COVID-мер в Амстердаме
Применение водометов на акции протеста против COVID-мер в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© AFP 2021 / Robin van Lonkhuijsen/ANP
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ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. Полиция Амстердама применила водометы для разгона демонстрации против коронавирусных ограничений, сообщили в мэрии города.
Всего на Музейной площади собралось более тысячи человек.
Силовики прибегли к спецсредствам после того, как митингующие проигнорировали призывы разойтись.
Демонстрации против ограничительных мер правительства по коронавирусу проходят в Нидерландах уже несколько выходных подряд. На минувшей неделе в Амстердаме также использовались водометы, полиция задержала более 150 человек.
Власти Нидерландов 23 января для борьбы с распространением коронавируса ввели в стране комендантский час. Он действует с 21:00 до 04:30, нарушителям грозит штраф 95 евро.
Это решение вызвало массовые акции протеста в городах.
Позднее правительство продлило до 31 марта действие комендантского часа.
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