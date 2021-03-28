https://ria.ru/20210328/amsterdam-1603219291.html

В Амстердаме полиция применила водометы против протестующих

В Амстердаме полиция применила водометы против протестующих

Полиция Амстердама применила водометы для разгона демонстрации против коронавирусных ограничений, сообщили в мэрии города. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T20:09

2021-03-28T20:09

2021-03-28T20:45

нидерланды

амстердам

в мире

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ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. Полиция Амстердама применила водометы для разгона демонстрации против коронавирусных ограничений, сообщили в мэрии города.Всего на Музейной площади собралось более тысячи человек.Силовики прибегли к спецсредствам после того, как митингующие проигнорировали призывы разойтись.Демонстрации против ограничительных мер правительства по коронавирусу проходят в Нидерландах уже несколько выходных подряд. На минувшей неделе в Амстердаме также использовались водометы, полиция задержала более 150 человек.Власти Нидерландов 23 января для борьбы с распространением коронавируса ввели в стране комендантский час. Он действует с 21:00 до 04:30, нарушителям грозит штраф 95 евро.Это решение вызвало массовые акции протеста в городах.Позднее правительство продлило до 31 марта действие комендантского часа.

https://ria.ru/20210321/marsel-1602235611.html

нидерланды

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нидерланды, амстердам, в мире