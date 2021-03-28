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При крушении вертолета на Аляске погибли пять человек
При крушении вертолета на Аляске погибли пять человек
Пять человек погибли, один пострадал в результате крушения вертолета на леднике к востоку от города Анкоридж в американском штате Аляска, сообщает местный... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T23:33
2021-03-28T23:33
2021-03-28T23:33
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Пять человек погибли, один пострадал в результате крушения вертолета на леднике к востоку от города Анкоридж в американском штате Аляска, сообщает местный департамент общественной безопасности.Власти получили информацию об обнаружении обломков вертолета в районе ледника Кник примерно в 22.00 в субботу (11.00 воскресенья мск). На место отправились спасатели, которые обнаружили там единственного выжившего и доставили в его в медицинское учреждение. Его состояние "тяжелое, но стабильное"."Пятеро других лиц, находившихся в вертолете, были обнаружены мертвыми", - говорится в заявлении ведомства, размещенном на сайте.После инцидента власти ввели до понедельника запрет на полеты в районе ледника. Национальный совет по безопасности на транспорте расследует причину аварии.
https://ria.ru/20210325/vertolet-1602897636.html
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аляска, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости.
Пять человек погибли, один пострадал в результате крушения вертолета на леднике к востоку от города Анкоридж в американском штате Аляска
, сообщает местный департамент общественной безопасности.
Власти получили информацию об обнаружении обломков вертолета в районе ледника Кник примерно в 22.00 в субботу (11.00 воскресенья мск). На место отправились спасатели, которые обнаружили там единственного выжившего и доставили в его в медицинское учреждение. Его состояние "тяжелое, но стабильное".
"Пятеро других лиц, находившихся в вертолете, были обнаружены мертвыми", - говорится в заявлении ведомства, размещенном на сайте.
После инцидента власти ввели до понедельника запрет на полеты в районе ледника. Национальный совет по безопасности на транспорте расследует причину аварии.