https://ria.ru/20210327/zoopark-1603007467.html

В зоопарке Владивостока открыли сезон прогулок с обезьянами и лемурами

В зоопарке Владивостока открыли сезон прогулок с обезьянами и лемурами

В зоопарке Владивостока сотрудники начали выгуливать обезьян и лемуров. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T02:36

2021-03-27T02:36

2021-03-27T02:36

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МОСКВА, 27 мар —РИА Новости. В зоопарке Владивостока сотрудники начали выгуливать обезьян и лемуров."Гарик объявляет сезон весенних прогулок открытым!" – написал сотрудник зоосада в комментариях к видео.И пояснил, что прогулки проходят только в теплое время, обычно во второй половине дня. Обезьянок и лемуров посетители могут угостить лакомством, сейчас они предпочитают сезонные ягоды и фрукты. Также животных разрешается погладить и сделать фото с ними."К кому можно подходить, а к кому нельзя киперы проинструктируют на месте, — уточняет сотрудник зоопарка. — Брать на руки животных запрещается, если обезьянка или лемур заинтересуются вами, они запрыгнут сами".

https://ria.ru/20210303/zoopark-1599606654.html

владивосток

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