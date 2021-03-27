https://ria.ru/20210327/zoopark-1603007467.html
В зоопарке Владивостока открыли сезон прогулок с обезьянами и лемурами
В зоопарке Владивостока открыли сезон прогулок с обезьянами и лемурами
В зоопарке Владивостока сотрудники начали выгуливать обезьян и лемуров. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T02:36
2021-03-27T02:36
2021-03-27T02:36
животные
туризм
туризм
туристы
зоопарки
новости - туризм
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584626802_0:43:657:412_1920x0_80_0_0_5163a6dfe922a291aec11c1363cbe379.jpg
МОСКВА, 27 мар —РИА Новости. В зоопарке Владивостока сотрудники начали выгуливать обезьян и лемуров."Гарик объявляет сезон весенних прогулок открытым!" – написал сотрудник зоосада в комментариях к видео.И пояснил, что прогулки проходят только в теплое время, обычно во второй половине дня. Обезьянок и лемуров посетители могут угостить лакомством, сейчас они предпочитают сезонные ягоды и фрукты. Также животных разрешается погладить и сделать фото с ними."К кому можно подходить, а к кому нельзя киперы проинструктируют на месте, — уточняет сотрудник зоопарка. — Брать на руки животных запрещается, если обезьянка или лемур заинтересуются вами, они запрыгнут сами".
https://ria.ru/20210303/zoopark-1599606654.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584626802_1:0:653:489_1920x0_80_0_0_a71b7c0b1185208d5a1faff3666d307d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, туризм, туристы, зоопарки, новости - туризм, владивосток