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В зоопарке Владивостока открыли сезон прогулок с обезьянами и лемурами
В зоопарке Владивостока открыли сезон прогулок с обезьянами и лемурами
В зоопарке Владивостока сотрудники начали выгуливать обезьян и лемуров. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T02:36
2021-03-27T02:36
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МОСКВА, 27 мар —РИА Новости. В зоопарке Владивостока сотрудники начали выгуливать обезьян и лемуров."Гарик объявляет сезон весенних прогулок открытым!" – написал сотрудник зоосада в комментариях к видео.И пояснил, что прогулки проходят только в теплое время, обычно во второй половине дня. Обезьянок и лемуров посетители могут угостить лакомством, сейчас они предпочитают сезонные ягоды и фрукты. Также животных разрешается погладить и сделать фото с ними."К кому можно подходить, а к кому нельзя киперы проинструктируют на месте, — уточняет сотрудник зоопарка. — Брать на руки животных запрещается, если обезьянка или лемур заинтересуются вами, они запрыгнут сами".
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животные, туризм, туристы, зоопарки, новости - туризм, владивосток

В зоопарке Владивостока открыли сезон прогулок с обезьянами и лемурами

02:36 27.03.2021
 
© Фото : предоставлено Parco Natura VivaЛемур
Лемур - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Фото : предоставлено Parco Natura Viva
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар —РИА Новости. В зоопарке Владивостока сотрудники начали выгуливать обезьян и лемуров.
"Гарик объявляет сезон весенних прогулок открытым!" – написал сотрудник зоосада в комментариях к видео.
И пояснил, что прогулки проходят только в теплое время, обычно во второй половине дня. Обезьянок и лемуров посетители могут угостить лакомством, сейчас они предпочитают сезонные ягоды и фрукты. Также животных разрешается погладить и сделать фото с ними.
"К кому можно подходить, а к кому нельзя киперы проинструктируют на месте, — уточняет сотрудник зоопарка. — Брать на руки животных запрещается, если обезьянка или лемур заинтересуются вами, они запрыгнут сами".
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