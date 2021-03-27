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Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
Какие схемы используют мошенники на сайтах знакомств и как себя от них обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор сервиса знакомств РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T02:09
2021-03-27T02:09
знакомства
общество
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Какие схемы используют мошенники на сайтах знакомств и как себя от них обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор сервиса знакомств "Мамба" Ярослав Сергеев.По его словам, все, что актуально для социальных сетей, сохраняет значение и для сайтов знакомств ‒ жулики ведут себя более-менее одинаково везде. Практика показывает, что самый частый тип мошенников – это обычные попрошайки.После этого следует предложение перевести деньги на карту или на телефон, чаще всего подобные просьбы следуют уже в первых сообщениях, добавил эксперт.Помимо явного настроя собеседника на получение денег должно насторожить, если новый знакомый или знакомая предлагает перевести общение в какой-либо мессенджер, предупредил Ярослав Сергеев. Он отметил, что сервисы, которые выстраивают коммуникацию пользователей, имеют свои системы безопасности, которые выявляют мошенников, а в мессенджере переписка не контролируется, и там потенциальной жертве никто не поможет.Как объяснил специалист, если новый знакомый или знакомая предлагают вам перейти в мессенджер, то главная линия противостояния – предложить продолжить общение в сервисе знакомств. Жулики обычно не тратят много времени на каждую жертву, и, если собеседник сразу же не попадается на крючок, мошенник, скорее всего, просто прервет контакт.Но если ваше общение все же перешло в мессенджер, то там вас может поджидать еще одна опасность – шантаж. Эксперт изложил типичную для злоумышленников схему создания ситуации для шантажа."Обычно некая поддельная девушка предлагает обменяться с жертвой интимными фотографиями, на которые сама она очень щедра. В обмен девушка хочет фотографии своей жертвы, просит, чтобы они были с лицом или узнаваемыми деталями интерьера. После этого с помощью сервиса поиска по фотографии находятся профайлы в соцсетях, друзья, знакомые жертвы. И выкатывается ценник: 5–20 тысяч рублей, или фотографии разошлют всем в социальных сетях", – рассказал Ярослав Сергеев в интервью радио Sputnik.По его словам, логичный способ обезопасить себя от подобных ситуаций очень прост – не обмениваться потенциально компрометирующими фотографиями с малознакомыми людьми.Ну а если вы все же оказались жертвой таких злоумышленников, то не поддавайтесь давлению ‒ это вас уже не защитит, вы просто лишитесь денег, заключил исполнительный директор сервиса знакомств "Мамба".
https://ria.ru/20210214/znakomstva-1597393002.html
https://ria.ru/20210117/znakomstva-1593363895.html
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знакомства, общество

Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств

02:09 27.03.2021
 
© Depositphotos / grinvaldsСмартфон с приложением для знакомств
Смартфон с приложением для знакомств - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Depositphotos / grinvalds
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Какие схемы используют мошенники на сайтах знакомств и как себя от них обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор сервиса знакомств "Мамба" Ярослав Сергеев.
По его словам, все, что актуально для социальных сетей, сохраняет значение и для сайтов знакомств ‒ жулики ведут себя более-менее одинаково везде. Практика показывает, что самый частый тип мошенников – это обычные попрошайки.
"Попрошайки составляют порядка 80% всех мошенничеств. У них фейковые профайлы с ненастоящими фотографиями. Чаще всего это женщины, которые попрошайничают у мужчин, реже бывает наоборот. Никаких сложных моделей манипуляции они не используют, чаще всего просто рассказывают какую-нибудь слезливую историю", ‒ уточнил Ярослав Сергеев.
После этого следует предложение перевести деньги на карту или на телефон, чаще всего подобные просьбы следуют уже в первых сообщениях, добавил эксперт.
Помимо явного настроя собеседника на получение денег должно насторожить, если новый знакомый или знакомая предлагает перевести общение в какой-либо мессенджер, предупредил Ярослав Сергеев. Он отметил, что сервисы, которые выстраивают коммуникацию пользователей, имеют свои системы безопасности, которые выявляют мошенников, а в мессенджере переписка не контролируется, и там потенциальной жертве никто не поможет.
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Как объяснил специалист, если новый знакомый или знакомая предлагают вам перейти в мессенджер, то главная линия противостояния – предложить продолжить общение в сервисе знакомств. Жулики обычно не тратят много времени на каждую жертву, и, если собеседник сразу же не попадается на крючок, мошенник, скорее всего, просто прервет контакт.
Но если ваше общение все же перешло в мессенджер, то там вас может поджидать еще одна опасность – шантаж. Эксперт изложил типичную для злоумышленников схему создания ситуации для шантажа.
"Обычно некая поддельная девушка предлагает обменяться с жертвой интимными фотографиями, на которые сама она очень щедра. В обмен девушка хочет фотографии своей жертвы, просит, чтобы они были с лицом или узнаваемыми деталями интерьера. После этого с помощью сервиса поиска по фотографии находятся профайлы в соцсетях, друзья, знакомые жертвы. И выкатывается ценник: 5–20 тысяч рублей, или фотографии разошлют всем в социальных сетях", – рассказал Ярослав Сергеев в интервью радио Sputnik.
По его словам, логичный способ обезопасить себя от подобных ситуаций очень прост – не обмениваться потенциально компрометирующими фотографиями с малознакомыми людьми.
Ну а если вы все же оказались жертвой таких злоумышленников, то не поддавайтесь давлению ‒ это вас уже не защитит, вы просто лишитесь денег, заключил исполнительный директор сервиса знакомств "Мамба".
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