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Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 18
Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 18
Число погибших в результате произошедшего в субботу утром обрушения жилого десятиэтажного здания на востоке египетской столицы Каира возросло до восемнадцати... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-27T23:36
2021-03-28T04:53
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КАИР, 27 мар – РИА Новости. Число погибших в результате произошедшего в субботу утром обрушения жилого десятиэтажного здания на востоке египетской столицы Каира возросло до восемнадцати человек, десятки пострадали, сообщает египетская газета Al-Ahram.Ранее сообщалось о восьми жертвах и 24 пострадавших. Спасатели продолжают вести поиск людей под завалами. По данным телеканала Sky News Arabia, в здании на первых трех этажах находилась швейная фабрика и склад тканей. Всего в доме проживали более 100 человек, в том числе работники фабрики. Согласно свидетельствам очевидцев, за два дня до обрушения на здании появилась трещина - несколько жильцов покинули здание, но большая часть осталась.На месте происшествия побывал губернатор города, он поручил сформировать комиссию, которая обследует прилегающие здания, чтобы определить их состояние, насколько они были затронуты обрушением.Генеральный прокурор Египта поручил провести срочное расследование причин инцидента.
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каир (город), египет, в мире

Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 18

23:36 27.03.2021 (обновлено: 04:53 28.03.2021)
 
© REUTERS / Mai Shams El-DinНа месте обрушении дома в Каире, Египет
На месте обрушении дома в Каире, Египет - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© REUTERS / Mai Shams El-Din
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КАИР, 27 мар – РИА Новости. Число погибших в результате произошедшего в субботу утром обрушения жилого десятиэтажного здания на востоке египетской столицы Каира возросло до восемнадцати человек, десятки пострадали, сообщает египетская газета Al-Ahram.
Ранее сообщалось о восьми жертвах и 24 пострадавших. Спасатели продолжают вести поиск людей под завалами.
"В настоящий момент число погибших при обрушении здания достигло 18 человек, десятки пострадали", - приводит газета заявление минздрава страны.
По данным телеканала Sky News Arabia, в здании на первых трех этажах находилась швейная фабрика и склад тканей. Всего в доме проживали более 100 человек, в том числе работники фабрики. Согласно свидетельствам очевидцев, за два дня до обрушения на здании появилась трещина - несколько жильцов покинули здание, но большая часть осталась.
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На месте происшествия побывал губернатор города, он поручил сформировать комиссию, которая обследует прилегающие здания, чтобы определить их состояние, насколько они были затронуты обрушением.
Генеральный прокурор Египта поручил провести срочное расследование причин инцидента.
 
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