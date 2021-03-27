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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210327/zelenskiy-1603123741.html
Зеленский пригрозил политикам "судом Божьим" за дискредитацию вакцины
Зеленский пригрозил политикам "судом Божьим" за дискредитацию вакцины
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил политиков, которые, по его мнению, дискредитируют процесс вакцинации от COVID-19 в стране, что они будут... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T16:33
2021-03-27T16:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
владимир зеленский
киевская область
турция
европа
в мире
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КИЕВ, 27 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил политиков, которые, по его мнению, дискредитируют процесс вакцинации от COVID-19 в стране, что они будут отвечать за свои слова "и перед законом, и перед богом", передает пресс-служба главы государства.Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По состоянию на утро 27 марта в стране привиты 192 264 человека.Президент напомнил, что на уходящей неделе Украина получила 215 тысяч доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech и ожидает следующую партию препарата "в ближайшие недели". Зеленский подчеркнул, что китайская вакцина используется в 18 странах мира, в частности, по его словам, ею привились президент Турции Тайип Эрдоган и патриарх Варфоломей. Он также отметил, что прививки вакциной Covishield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, что "красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества"."Количество вакцинированных и темп вакцинации в Украине растут ежедневно. Конечно, эти показатели еще далеки от идеала, но надо признать, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись и все страны Европейского союза. Мы активно работаем для успешного выполнения плана вакцинации в Украине. Для этого важны и готовность общества делать прививки, и обеспечение Украины достаточным количеством вакцин", - цитирует Зеленского пресс-служба.По его словам, процесс вакцинации сталкивается со сложностями, ведь в Индии действует ограничение на экспорт вакцины, и Украина рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение. "Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее сильно мешают, и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом. Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Ведь за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед богом. Что для вас больший аргумент - решайте сами", - резюмировал президент.Степанов ранее сообщал, что Украина ожидает получить от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX более 100 тысяч доз вакцин от COVID-19, от компании Sinovac – около 2 миллионов доз, компании AstraZeneca – еще 1,5 миллиона от Serum Institute и до 4 миллионов в рамках COVAX, а также от компании Novavax - контракт на 10 миллионов доз уже подписан, и контракт на дополнительные 5 миллионов доз минздрав рассчитывает подписать в ближайшее время.Министерство здравоохранения Украины 10 марта зарегистрировало вакцину китайской компании Sinovac от коронавируса. Самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech прибыл в аэропорт "Борисполь" в Киевской области в четверг вечером.
https://ria.ru/20210326/astrazeneca-1602947373.html
https://ria.ru/20210301/poroshenko-1599511447.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , владимир зеленский, киевская область, турция, европа, в мире

Зеленский пригрозил политикам "судом Божьим" за дискредитацию вакцины

16:33 27.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил политиков, которые, по его мнению, дискредитируют процесс вакцинации от COVID-19 в стране, что они будут отвечать за свои слова "и перед законом, и перед богом", передает пресс-служба главы государства.
Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По состоянию на утро 27 марта в стране привиты 192 264 человека.
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Президент напомнил, что на уходящей неделе Украина получила 215 тысяч доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech и ожидает следующую партию препарата "в ближайшие недели". Зеленский подчеркнул, что китайская вакцина используется в 18 странах мира, в частности, по его словам, ею привились президент Турции Тайип Эрдоган и патриарх Варфоломей. Он также отметил, что прививки вакциной Covishield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, что "красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества".
"Количество вакцинированных и темп вакцинации в Украине растут ежедневно. Конечно, эти показатели еще далеки от идеала, но надо признать, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись и все страны Европейского союза. Мы активно работаем для успешного выполнения плана вакцинации в Украине. Для этого важны и готовность общества делать прививки, и обеспечение Украины достаточным количеством вакцин", - цитирует Зеленского пресс-служба.
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По его словам, процесс вакцинации сталкивается со сложностями, ведь в Индии действует ограничение на экспорт вакцины, и Украина рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение. "Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее сильно мешают, и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом. Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Ведь за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед богом. Что для вас больший аргумент - решайте сами", - резюмировал президент.
Степанов ранее сообщал, что Украина ожидает получить от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX более 100 тысяч доз вакцин от COVID-19, от компании Sinovac – около 2 миллионов доз, компании AstraZeneca – еще 1,5 миллиона от Serum Institute и до 4 миллионов в рамках COVAX, а также от компании Novavax - контракт на 10 миллионов доз уже подписан, и контракт на дополнительные 5 миллионов доз минздрав рассчитывает подписать в ближайшее время.
Министерство здравоохранения Украины 10 марта зарегистрировало вакцину китайской компании Sinovac от коронавируса. Самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech прибыл в аэропорт "Борисполь" в Киевской области в четверг вечером.
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