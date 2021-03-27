Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210327/vzryv-1603091903.html
Граждане Турции пострадали в результате взрыва газа в доме в Новой Москве
Граждане Турции пострадали в результате взрыва газа в доме в Новой Москве
Четверо граждан Турции госпитализированы в результате взрыва газа в строящемся частном доме в поселении Московский новой Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T10:35
2021-03-27T12:03
новая москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
турция
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603093365_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_0539d6f2ca973cd7dd5b44b63ebfd5a0.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Четверо граждан Турции госпитализированы в результате взрыва газа в строящемся частном доме в поселении Московский новой Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел вечером 26 марта в СНТ "Западный" в Троицком и Новомосковском административном округе. В строящемся газифицированном трехэтажном частном доме, где проживали семь граждан Турции, произошел взрыв газовоздушной смеси."В результате взрыва дом полностью разрушен. В ходе проведения поисково-спасательных работ из-под завалов извлечены четыре человека, госпитализированы в лечебные учреждения Москвы", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что организована работа оперативного штаба, психологов ЦЭПП, оперативной группы ГУМЧС по Москве и аэромобильной группировки ЦСООР "Лидер" с привлечением кинологов и инженерной техники. Кроме того, организовано взаимодействие с консульским отделом посольства Турции в Москве.К реагированию привлекались 123 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России – 66 человек и 24 единицы техники.
https://ria.ru/20210319/khimki-1602004360.html
новая москва
москва
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Развалины после взрыва трехэтажного дома в Новой Москве. Кадры МЧС
Это то, что осталось от трёхэтажного дома в Новой Москве после взрыва. Из-под завалов достали ребёнка. Причиной взрыва строящегося дома в посёлке Московском стала детонация газового баллона, сообщает МЧС. Погибших нет, пострадали пятеро: четверо мужчин и ребёнок. Все они сейчас в больнице.
2021-03-27T10:35
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603093365_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8977daec0af5a395c556c5402ba57f63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, турция, происшествия

Граждане Турции пострадали в результате взрыва газа в доме в Новой Москве

10:35 27.03.2021 (обновлено: 12:03 27.03.2021)
 
© АГН "Москва" / Денис ВоронинСпасатели на месте обрушения частного трехэтажного дома в поселении Московский в ТиНАО из-за взрыва газа
Спасатели на месте обрушения частного трехэтажного дома в поселении Московский в ТиНАО из-за взрыва газа - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Спасатели на месте обрушения частного трехэтажного дома в поселении Московский в ТиНАО из-за взрыва газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Четверо граждан Турции госпитализированы в результате взрыва газа в строящемся частном доме в поселении Московский новой Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Инцидент произошел вечером 26 марта в СНТ "Западный" в Троицком и Новомосковском административном округе. В строящемся газифицированном трехэтажном частном доме, где проживали семь граждан Турции, произошел взрыв газовоздушной смеси.
"В результате взрыва дом полностью разрушен. В ходе проведения поисково-спасательных работ из-под завалов извлечены четыре человека, госпитализированы в лечебные учреждения Москвы", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что организована работа оперативного штаба, психологов ЦЭПП, оперативной группы ГУМЧС по Москве и аэромобильной группировки ЦСООР "Лидер" с привлечением кинологов и инженерной техники. Кроме того, организовано взаимодействие с консульским отделом посольства Турции в Москве.
К реагированию привлекались 123 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России – 66 человек и 24 единицы техники.
Сотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 15:52
Спасатели объяснили, как удалось выжить мальчику при взрыве в Химках
 
Новая МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваТурцияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29Женщина раскрыла секрет похудения на 40 килограммов за год
04:13В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины
04:10Bild написала о российских устройствах на немецких подлодках
04:08Эксперт дал советы по подготовке машины к лету
03:25В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса
03:07Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году
03:02Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку
02:51Попытка снять с мели заблокировавшее Суэцкий канал судно провалилась
02:38Американец рассказал, что его удивило при посещении магазина в России
02:17Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне
02:16В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека
02:09Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос
01:37Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США
01:10В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"
00:55 Назван наиболее полезный вид масла
00:49Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального
00:10Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента
00:09Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов
23:54Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью
23:36Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 18
Лента новостейМолния