https://ria.ru/20210327/vzryv-1603091903.html

Граждане Турции пострадали в результате взрыва газа в доме в Новой Москве

Граждане Турции пострадали в результате взрыва газа в доме в Новой Москве

Четверо граждан Турции госпитализированы в результате взрыва газа в строящемся частном доме в поселении Московский новой Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T10:35

2021-03-27T10:35

2021-03-27T12:03

новая москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

турция

происшествия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Четверо граждан Турции госпитализированы в результате взрыва газа в строящемся частном доме в поселении Московский новой Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел вечером 26 марта в СНТ "Западный" в Троицком и Новомосковском административном округе. В строящемся газифицированном трехэтажном частном доме, где проживали семь граждан Турции, произошел взрыв газовоздушной смеси."В результате взрыва дом полностью разрушен. В ходе проведения поисково-спасательных работ из-под завалов извлечены четыре человека, госпитализированы в лечебные учреждения Москвы", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что организована работа оперативного штаба, психологов ЦЭПП, оперативной группы ГУМЧС по Москве и аэромобильной группировки ЦСООР "Лидер" с привлечением кинологов и инженерной техники. Кроме того, организовано взаимодействие с консульским отделом посольства Турции в Москве.К реагированию привлекались 123 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России – 66 человек и 24 единицы техники.

https://ria.ru/20210319/khimki-1602004360.html

новая москва

москва

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Развалины после взрыва трехэтажного дома в Новой Москве. Кадры МЧС Это то, что осталось от трёхэтажного дома в Новой Москве после взрыва. Из-под завалов достали ребёнка. Причиной взрыва строящегося дома в посёлке Московском стала детонация газового баллона, сообщает МЧС. Погибших нет, пострадали пятеро: четверо мужчин и ребёнок. Все они сейчас в больнице. 2021-03-27T10:35 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, турция, происшествия