https://ria.ru/20210327/vzryv-1603073763.html

При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек

При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек

Пять человек – четверо взрослых и один ребенок – пострадали при взрыве в частном жилом доме в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T00:57

2021-03-27T00:57

2021-03-27T00:57

новая москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пять человек – четверо взрослых и один ребенок – пострадали при взрыве в частном жилом доме в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью.

https://ria.ru/20210324/vzryv-1602680859.html

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия