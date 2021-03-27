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При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
Пять человек – четверо взрослых и один ребенок – пострадали при взрыве в частном жилом доме в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T00:57
2021-03-27T00:57
2021-03-27T00:57
новая москва
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происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пять человек – четверо взрослых и один ребенок – пострадали при взрыве в частном жилом доме в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью.
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новая москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия