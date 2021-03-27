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При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
Пять человек – четверо взрослых и один ребенок – пострадали при взрыве в частном жилом доме в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T00:57
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новая москва
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пять человек – четверо взрослых и один ребенок – пострадали при взрыве в частном жилом доме в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью.
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новая москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек

00:57 27.03.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пять человек – четверо взрослых и один ребенок – пострадали при взрыве в частном жилом доме в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"По данным следствия, вечером 26 марта 2021 года в частном жилом доме, расположенном в поселении Московский в Новой Москве, произошел хлопок газа и последующее обрушение кровли жилого строения. В результате пострадало четверо мужчин и один ребенок, все они госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь и они осматриваются специалистами", - сказала она.
Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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Число погибших из-за взрыва в Химках увеличилось до четырех
По ее словам, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью.
 
Новая МоскваСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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