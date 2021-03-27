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Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
Мало кто не слышал про "весеннее обострение" психического состояния людей. Действительно, в это время года "обострения" бывают ощутимы, но весна тут ни при чем, РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T04:11
2021-03-27T04:11
2021-03-27T04:11
луна
психика
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мало кто не слышал про "весеннее обострение" психического состояния людей. Действительно, в это время года "обострения" бывают ощутимы, но весна тут ни при чем, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.По его словам, обострения психического состояния начинаются зимой из-за некомфортных природных условий, малой продолжительности светового дня.Однако, по его мнению, значение этого фактора также не следует преувеличивать. Врач также считает, что первое весеннее полнолуние, которое будет 28 марта, никак не повлияет на поведение людей."Полнолуние – это некий символ, есть некие средневековые описания лунатизма и так далее, в которых, на мой взгляд, больше мистики, чем реальности. Четких подтверждений о влиянии фаз Луны на поведение человека или на его самочувствие не существует", – заверил Александр Федорович в интервью радио Sputnik.Он убежден, что любые разговоры о влиянии фаз Луны объясняются лишь иррациональной тягой части людей к чему-то загадочному и таинственному.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/psikhika-1602698942.html
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луна, психика, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Мало кто не слышал про "весеннее обострение" психического состояния людей. Действительно, в это время года "обострения" бывают ощутимы, но весна тут ни при чем, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik
врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.
По его словам, обострения психического состояния начинаются зимой из-за некомфортных природных условий, малой продолжительности светового дня.
"Весной, наоборот, удлиняется световой день, становится теплее, все зацветает, распускается. Что касается "весенних обострений", я в них не верю именно как специалист, потому что обострения начинаются зимой, а к весне они развиваются настолько сильно, что становятся ощутимы. Единственное, надо отметить, что по весне меняется гормональный фон, который, возможно, влияя на людей, обеспечивает определенный подъем", – допустил Александр Федорович.
Однако, по его мнению, значение этого фактора также не следует преувеличивать.
Врач также считает, что первое весеннее полнолуние, которое будет 28 марта, никак не повлияет на поведение людей.
"Полнолуние – это некий символ, есть некие средневековые описания лунатизма и так далее, в которых, на мой взгляд, больше мистики, чем реальности. Четких подтверждений о влиянии фаз Луны на поведение человека или на его самочувствие не существует", – заверил Александр Федорович в интервью радио Sputnik.
Он убежден, что любые разговоры о влиянии фаз Луны
объясняются лишь иррациональной тягой части людей к чему-то загадочному и таинственному.