https://ria.ru/20210327/vertolet-1603092151.html

Водолазы осмотрели место крушения вертолета под Калининградом

Водолазы осмотрели место крушения вертолета под Калининградом

Водолазная группа провела визуальный осмотр места крушения вертолета Ка-32 под Калининградом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T10:39

2021-03-27T10:39

2021-03-27T10:39

ан-148

ка-32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининград

происшествия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Водолазная группа провела визуальный осмотр места крушения вертолета Ка-32 под Калининградом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел накануне около 10 часов вечера в 6 километрах к северу от города Полесск. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, на борту были три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы.Ранее сообщалось, что затонувший на мелководье в Куршском заливе вертолет Ка-32 МЧС РФ планируется поднять из воды при помощи специальных понтонов, к берегу воздушное судно доставят буксиры."В течение суток самолетом Ан-148 МЧС России в Калининград доставлены комиссия управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС, а также спасатели и водолазы ЦСООР "Лидер" с необходимым оборудованием и имуществом. Водолазной группой проведен визуальный осмотр места крушения вертолета", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что на 27 марта запланирована работа комиссии по расследованию происшествия, а также проведение работ по подъему воздушного судна.К реагированию привлечены 79 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС – 69 человек и 19 единиц техники.

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/aviaintsident-1602914550.html

калининград

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ан-148, ка-32, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининград, происшествия