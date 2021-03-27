В Госдуме заявили, что Украина погружается в милитаристский психоз
© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Надежды украинцев на то, что президент Владимир Зеленский закончит войну и сделает из Украины процветающее европейское государство, не сбылись, страна "погружается в милитаристский психоз", заявила РИА Новости депутат Госдумы Елена Панина.
Ранее украинское издание "Страна", проанализировав новую национальную стратегию военной безопасности Украины, пришло к выводу, что Зеленский поручил гражданам готовиться к партизанской войне. В издании отметили, что словосочетание "движение сопротивления" встречается в документе десять раз, а "территориальная оборона" — 34 раза.
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По мнению Паниной, наличие подобных оценок говорит о проявлении тревожных ожиданий украинского общества.
"Надежды миллионов украинцев на то, что Зеленский прекратит войну и превратит Украину в "классную европейскую страну", не сбылись. Вместо этого официальный Киев отказывается выполнять минские соглашения, нарастает эскалация на линии разграничения, страна погружается в милитаристский психоз", - сказала Панина.
Панина подчеркнула, что семь лет назад украинской молодежи обещали европейское будущее, а сегодня власти анонсируют всеобщую мобилизацию.
"На Украине воцарилась тяжелая, гнетущая атмосфера, а Зеленский из вчерашнего юмориста, дарившего публике позитивные эмоции, превращается в персонажа мрачного геополитического триллера", - добавила парламентарий.
Зеленский в четверг утвердил стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую членство страны в НАТО, прекращение временной "оккупации" части территории страны, а также готовность к сдерживанию агрессии. В документе указывается, что "на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины".
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