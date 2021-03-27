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"Геополитический лузер". Украине предрекли мрачное будущее и вымирание
"Геополитический лузер". Украине предрекли мрачное будущее и вымирание
Если Украина будет и дальше рушить отношения со своими экономическими партнерами, ей грозит незавидная участь, уверен политолог, директор аналитического центра... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T15:07
2021-03-27T16:12
андрей золотарев
китай
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Если Украина будет и дальше рушить отношения со своими экономическими партнерами, ей грозит незавидная участь, уверен политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.В беседе с изданием "Главред" эксперт вспомнил про недавнее заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника, в котором тот возложил на Берлин задачу "возвращения" Крыма, объяснив это тем, что немцы не расплатились за нацистскую оккупацию. Политолог констатировал, что такие высказывания не приведут к улучшению отношений между двумя странами.По словам Золотарева, у подобного поведения дипломата есть две причины: "украиноцентризм" и некомпетентность.Политолог счел заявление Мельника подражанием полякам, отметив при этом, что в Берлине игнорируют слова последних, а теперь еще и перестанут воспринимать украинцев."Украину в мире начинают воспринимать как страну, от которой можно ждать чего угодно", — подчеркнул Золотарев.Он добавил, что страна сама разрушает отношения с важнейшими экономическими партнерами, в которых "кровно заинтересована". В качестве примера эксперт привел Китай и ситуацию с заводом "Мотор Сич"."Китай — &lt;…&gt; это крупнейший рынок сбыта нашей кукурузы, металлопродукции, что очень важно для Украины после потери российского рынка", — отметил специалист.Разрушение связей с Китаем отразится на ВВП Украины, доходах бюджета и уровне жизни населения, предупредил Золотаев."Так что такая политика сродни выстрелу в ногу", — пояснил он.Политолог подчеркнул, что решение Киева по предприятию "Мотор Сич" было продиктовано извне, в частности из США, которым не нужны конкуренты в авиастроении. Золотарев добавил, что это не первое подобное действие Украины: например, ранее "Турбоатому" пришлось расторгнуть контракт с Ираном.Эксперт предостерег Украину от продолжения подобной политики: страна может остаться только с кредитами и долгами."Она станет выполнять роль шила в руках США, которым Вашингтон будет время от времени покалывать Россию, дразня ее. Однако это — участь геополитического лузера, и она незавидна", — продолжил Золотарев.Он добавил, что Украину ждет мрачное будущее.Он подчеркнул, что в такой ситуации Киеву не стоит рассчитывать на "экономическое чудо", так как даже при восстановлении промышленности нехватка "голов и рук" не даст его реализовать.Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху. В то же время экономисты Максим Орыщак и Сергей Фурса предсказывали стране "наихудший" сценарий в виде обвала курса гривны и даже дефолта из-за сворачивания сотрудничества с МВФ.
https://ria.ru/20210221/ukraina-1598480147.html
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андрей золотарев, китай, сша, украина, в мире

"Геополитический лузер". Украине предрекли мрачное будущее и вымирание

15:07 27.03.2021 (обновлено: 16:12 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области
Автомобили на международном пункте пропуска Краковец - Корчева (Украина - Польша) во Львовской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Если Украина будет и дальше рушить отношения со своими экономическими партнерами, ей грозит незавидная участь, уверен политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
В беседе с изданием "Главред" эксперт вспомнил про недавнее заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника, в котором тот возложил на Берлин задачу "возвращения" Крыма, объяснив это тем, что немцы не расплатились за нацистскую оккупацию. Политолог констатировал, что такие высказывания не приведут к улучшению отношений между двумя странами.
По словам Золотарева, у подобного поведения дипломата есть две причины: "украиноцентризм" и некомпетентность.
"Нужно более трезво и адекватно оценивать наш экономический потенциал и возможности, а также прагматично подходить к отношениям с государствами, которые нас окружают", — заявил эксперт.
Политолог счел заявление Мельника подражанием полякам, отметив при этом, что в Берлине игнорируют слова последних, а теперь еще и перестанут воспринимать украинцев.
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"Украину в мире начинают воспринимать как страну, от которой можно ждать чего угодно", — подчеркнул Золотарев.
Он добавил, что страна сама разрушает отношения с важнейшими экономическими партнерами, в которых "кровно заинтересована". В качестве примера эксперт привел Китай и ситуацию с заводом "Мотор Сич".
"Китай — <…> это крупнейший рынок сбыта нашей кукурузы, металлопродукции, что очень важно для Украины после потери российского рынка", — отметил специалист.
Разрушение связей с Китаем отразится на ВВП Украины, доходах бюджета и уровне жизни населения, предупредил Золотаев.
"Так что такая политика сродни выстрелу в ногу", — пояснил он.
Политолог подчеркнул, что решение Киева по предприятию "Мотор Сич" было продиктовано извне, в частности из США, которым не нужны конкуренты в авиастроении. Золотарев добавил, что это не первое подобное действие Украины: например, ранее "Турбоатому" пришлось расторгнуть контракт с Ираном.
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Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины
Эксперт предостерег Украину от продолжения подобной политики: страна может остаться только с кредитами и долгами.
"Она станет выполнять роль шила в руках США, которым Вашингтон будет время от времени покалывать Россию, дразня ее. Однако это — участь геополитического лузера, и она незавидна", — продолжил Золотарев.
Он добавил, что Украину ждет мрачное будущее.
"Отчетливо проглядывается наша перспектива — перспектива двух "в": выезжаем и вымираем. Разница между смертностью и рождаемостью у нас — минус 400 тысяч, плюс масса украинцев, выезжающих за рубеж", — пояснил политолог.
Он подчеркнул, что в такой ситуации Киеву не стоит рассчитывать на "экономическое чудо", так как даже при восстановлении промышленности нехватка "голов и рук" не даст его реализовать.
Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху. В то же время экономисты Максим Орыщак и Сергей Фурса предсказывали стране "наихудший" сценарий в виде обвала курса гривны и даже дефолта из-за сворачивания сотрудничества с МВФ.
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Украинцев предупредили о "двойном ударе"
 
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