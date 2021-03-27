https://ria.ru/20210327/ukraina-1603115344.html

"Геополитический лузер". Украине предрекли мрачное будущее и вымирание

"Геополитический лузер". Украине предрекли мрачное будущее и вымирание

Если Украина будет и дальше рушить отношения со своими экономическими партнерами, ей грозит незавидная участь, уверен политолог, директор аналитического центра... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T15:07

2021-03-27T15:07

2021-03-27T16:12

андрей золотарев

китай

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Если Украина будет и дальше рушить отношения со своими экономическими партнерами, ей грозит незавидная участь, уверен политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.В беседе с изданием "Главред" эксперт вспомнил про недавнее заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника, в котором тот возложил на Берлин задачу "возвращения" Крыма, объяснив это тем, что немцы не расплатились за нацистскую оккупацию. Политолог констатировал, что такие высказывания не приведут к улучшению отношений между двумя странами.По словам Золотарева, у подобного поведения дипломата есть две причины: "украиноцентризм" и некомпетентность.Политолог счел заявление Мельника подражанием полякам, отметив при этом, что в Берлине игнорируют слова последних, а теперь еще и перестанут воспринимать украинцев."Украину в мире начинают воспринимать как страну, от которой можно ждать чего угодно", — подчеркнул Золотарев.Он добавил, что страна сама разрушает отношения с важнейшими экономическими партнерами, в которых "кровно заинтересована". В качестве примера эксперт привел Китай и ситуацию с заводом "Мотор Сич"."Китай — <…> это крупнейший рынок сбыта нашей кукурузы, металлопродукции, что очень важно для Украины после потери российского рынка", — отметил специалист.Разрушение связей с Китаем отразится на ВВП Украины, доходах бюджета и уровне жизни населения, предупредил Золотаев."Так что такая политика сродни выстрелу в ногу", — пояснил он.Политолог подчеркнул, что решение Киева по предприятию "Мотор Сич" было продиктовано извне, в частности из США, которым не нужны конкуренты в авиастроении. Золотарев добавил, что это не первое подобное действие Украины: например, ранее "Турбоатому" пришлось расторгнуть контракт с Ираном.Эксперт предостерег Украину от продолжения подобной политики: страна может остаться только с кредитами и долгами."Она станет выполнять роль шила в руках США, которым Вашингтон будет время от времени покалывать Россию, дразня ее. Однако это — участь геополитического лузера, и она незавидна", — продолжил Золотарев.Он добавил, что Украину ждет мрачное будущее.Он подчеркнул, что в такой ситуации Киеву не стоит рассчитывать на "экономическое чудо", так как даже при восстановлении промышленности нехватка "голов и рук" не даст его реализовать.Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху. В то же время экономисты Максим Орыщак и Сергей Фурса предсказывали стране "наихудший" сценарий в виде обвала курса гривны и даже дефолта из-за сворачивания сотрудничества с МВФ.

https://ria.ru/20210221/ukraina-1598480147.html

https://ria.ru/20210311/proval-1600701125.html

https://ria.ru/20210311/udar-1600782634.html

китай

сша

украина

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андрей золотарев, китай, сша, украина, в мире