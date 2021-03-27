https://ria.ru/20210327/ukraina-1603072911.html

Депутат Рады: противостояние РФ и США может привести к войне на Украине

Депутат Рады: противостояние РФ и США может привести к войне на Украине

Возврат к холодной войне между США и Россией может привести к полномасштабной войне на Украине, заявил в пятницу депутат Верховной рады от пропрезидентской... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T00:51

2021-03-27T00:51

2021-03-27T00:51

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Возврат к холодной войне между США и Россией может привести к полномасштабной войне на Украине, заявил в пятницу депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко.Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он российского коллегу Владимира Путина "убийцей", ответил, что считает. По его словам, Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется", и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин предложил Байдену провести беседу в прямом эфире 19 или 22 марта. Белый дом вскоре заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос журналиста, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге эта беседа не состоялась.По мнению политика, обострение в Донбассе тоже может быть проявлением холодной войны."Мы попали в эту игру, стали объектом геополитической гегемонии больших стран, и наша задача была, и президента, я считаю, выйти из этого объекта, чтобы без нас решали свои вопросы сверхдержавы. Потому что они начинают эти войны политические холодные, а у нас конкретно граждане гибнут и стреляют друг в друга", - отметил он.

https://ria.ru/20210325/sotsseti-1602862112.html

https://ria.ru/20210325/ssha-1602788762.html

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россия, сша, украина, в мире