Депутат Рады: противостояние РФ и США может привести к войне на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Возврат к холодной войне между США и Россией может привести к полномасштабной войне на Украине, заявил в пятницу депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко.
Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он российского коллегу Владимира Путина "убийцей", ответил, что считает. По его словам, Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется", и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин предложил Байдену провести беседу в прямом эфире 19 или 22 марта. Белый дом вскоре заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос журналиста, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге эта беседа не состоялась.
"Я смотрю на ситуацию более широко, масштабно – в целом что происходит в мире. Мы стоим на пороге огромного противостояния, нового витка холодной войны между США и теперь уже Россией и Китаем… А из истории я знаю, что если эти сверхдержавы, которые обладают ядерным оружием и никогда в принципе не будут с друг другом напрямую, значит где-то в мире происходят горячие точки. Горячей точкой, которой, я предполагаю, может стать Украина. Я имею в виду, здесь и так уже есть у нас конфликт, но он может развернуться в полномасштабную войну. И меня это очень пугает и настораживает", - заявил Шевченко в эфире канала "Перший Незалежний" ("Первый независимый") на YouTube.
По мнению политика, обострение в Донбассе тоже может быть проявлением холодной войны.
"Мы попали в эту игру, стали объектом геополитической гегемонии больших стран, и наша задача была, и президента, я считаю, выйти из этого объекта, чтобы без нас решали свои вопросы сверхдержавы. Потому что они начинают эти войны политические холодные, а у нас конкретно граждане гибнут и стреляют друг в друга", - отметил он.
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