https://ria.ru/20210327/uchebnik-1603147963.html

Минпросвещения одобрило учебник истории под редакцией Мединского

Минпросвещения одобрило учебник истории под редакцией Мединского

Учебные пособия по истории России и всеобщей истории под общей редакцией помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-27T21:28

2021-03-27T21:28

2021-03-28T04:57

российское военно-историческое общество (рвио)

владимир мединский

образование - общество

общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Учебные пособия по истории России и всеобщей истории под общей редакцией помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского получили одобрение министерства просвещения и в ближайшее время выйдут в печать, сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков."Наш учебник одобрен министерством просвещения, получил все необходимые разрешения и в ближайшее время он будет уже печататься, будет выходить в свет. И надеемся, наши школы, не только московские, но и школы регионов, они будут получать этот учебник, который будет и в помощь учителям, и ученикам", - рассказал Мягков в рамках книжной ярмарки non/fiction№22.Уникальность учебника, по словам представителя РВИО, состоит в представлении российской истории в" синхронном виде в отношении истории всеобщей"."Мы пытались представить Россию во всемирном историческом процессе, показать неразрывную связь России и её истории с тем, что происходило в мире на различных этапах", - отметил Мягков.

https://ria.ru/20201126/istoriya-1586452282.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский, образование - общество, общество