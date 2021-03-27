https://ria.ru/20210327/uchebnik-1603147963.html
Минпросвещения одобрило учебник истории под редакцией Мединского
Минпросвещения одобрило учебник истории под редакцией Мединского
Учебные пособия по истории России и всеобщей истории под общей редакцией помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-27T21:28
2021-03-27T21:28
2021-03-28T04:57
российское военно-историческое общество (рвио)
владимир мединский
образование - общество
общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Учебные пособия по истории России и всеобщей истории под общей редакцией помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского получили одобрение министерства просвещения и в ближайшее время выйдут в печать, сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков."Наш учебник одобрен министерством просвещения, получил все необходимые разрешения и в ближайшее время он будет уже печататься, будет выходить в свет. И надеемся, наши школы, не только московские, но и школы регионов, они будут получать этот учебник, который будет и в помощь учителям, и ученикам", - рассказал Мягков в рамках книжной ярмарки non/fiction№22.Уникальность учебника, по словам представителя РВИО, состоит в представлении российской истории в" синхронном виде в отношении истории всеобщей"."Мы пытались представить Россию во всемирном историческом процессе, показать неразрывную связь России и её истории с тем, что происходило в мире на различных этапах", - отметил Мягков.
https://ria.ru/20201126/istoriya-1586452282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский, образование - общество, общество
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Учебные пособия по истории России и всеобщей истории под общей редакцией помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского
получили одобрение министерства просвещения и в ближайшее время выйдут в печать, сообщил научный директор РВИО
Михаил Мягков.
"Наш учебник одобрен министерством просвещения, получил все необходимые разрешения и в ближайшее время он будет уже печататься, будет выходить в свет. И надеемся, наши школы, не только московские, но и школы регионов, они будут получать этот учебник, который будет и в помощь учителям, и ученикам", - рассказал Мягков в рамках книжной ярмарки non/fiction№22.
Уникальность учебника, по словам представителя РВИО, состоит в представлении российской истории в" синхронном виде в отношении истории всеобщей".
"Мы пытались представить Россию во всемирном историческом процессе, показать неразрывную связь России и её истории с тем, что происходило в мире на различных этапах", - отметил Мягков.