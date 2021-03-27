https://ria.ru/20210327/tyva-1603094724.html
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ зафиксирован в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T11:07
2021-03-27T11:07
2021-03-27T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика тыва
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ зафиксирован в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,01%, 2. Магаданская область - 0,02%, 3. Еврейская автономная область - 0,05%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210327/sputnik-1603079866.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика тыва