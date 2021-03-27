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https://ria.ru/20210327/toronto-1603010454.html
В Торонто в подземке появился необычный пассажир
В Торонто в подземке появился необычный пассажир
В Торонто бобер проник в метро и разгуливал по вестибюлю станции , сообщает Upi. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T02:57
2021-03-27T02:57
туризм
дикие животные
туризм
канада
торонто
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Москва, 27 мар—РИА Новости. В Торонто бобер проник в метро и разгуливал по вестибюлю станции , сообщает Upi.Один из пассажиров заметил животное.Как считает представитель транспортной службы на станцию бобер проник через специальный вход, находящийся между двумя местными речками.Вызванные сотрудники службы по защите прав животных Торонто вернули заблудившегося зверя на волю.
https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html
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дикие животные, туризм, канада, торонто

В Торонто в подземке появился необычный пассажир

02:57 27.03.2021
 
© РИА Новости / Б. Попов / Перейти в фотобанкБобер
Бобер - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Б. Попов
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Читать ria.ru в
Москва, 27 мар—РИА Новости. В Торонто бобер проник в метро и разгуливал по вестибюлю станции , сообщает Upi.
Один из пассажиров заметил животное.
Как считает представитель транспортной службы на станцию бобер проник через специальный вход, находящийся между двумя местными речками.
Вызванные сотрудники службы по защите прав животных Торонто вернули заблудившегося зверя на волю.
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