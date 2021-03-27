https://ria.ru/20210327/toronto-1603010454.html
В Торонто в подземке появился необычный пассажир
В Торонто в подземке появился необычный пассажир
В Торонто бобер проник в метро и разгуливал по вестибюлю станции , сообщает Upi. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T02:57
2021-03-27T02:57
2021-03-27T02:57
туризм
дикие животные
туризм
канада
торонто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/94552/84/945528472_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_13cb9fecdf7dca7eb919e457c8bd0d76.jpg
Москва, 27 мар—РИА Новости. В Торонто бобер проник в метро и разгуливал по вестибюлю станции , сообщает Upi.Один из пассажиров заметил животное.Как считает представитель транспортной службы на станцию бобер проник через специальный вход, находящийся между двумя местными речками.Вызванные сотрудники службы по защите прав животных Торонто вернули заблудившегося зверя на волю.
https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html
канада
торонто
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/94552/84/945528472_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_1afcec238b3ea1f05098714ef2ce6c26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, туризм, канада, торонто