https://ria.ru/20210327/toronto-1603010454.html

В Торонто в подземке появился необычный пассажир

В Торонто в подземке появился необычный пассажир

В Торонто бобер проник в метро и разгуливал по вестибюлю станции , сообщает Upi. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T02:57

2021-03-27T02:57

2021-03-27T02:57

туризм

дикие животные

туризм

канада

торонто

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Москва, 27 мар—РИА Новости. В Торонто бобер проник в метро и разгуливал по вестибюлю станции , сообщает Upi.Один из пассажиров заметил животное.Как считает представитель транспортной службы на станцию бобер проник через специальный вход, находящийся между двумя местными речками.Вызванные сотрудники службы по защите прав животных Торонто вернули заблудившегося зверя на волю.

https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html

канада

торонто

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2021

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дикие животные, туризм, канада, торонто