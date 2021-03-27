В Бресте задержали пьяного протестующего с топором
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Пьяный протестующий с топором в рюкзаке задержан в центре белорусского Бреста, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
"Тридцатипятилетнего жителя областного центра с БЧБ-полотном (традиционный для оппозиции бело-красно-белый флаг – ред.) милиционеры остановили сегодня днем на улице Советской. В его рюкзаке оказался алкоголь, топор и бинт", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Там отмечается, что "по результатам медосвидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – два с половиной промилле". Согласно сообщению, он помещен в изолятор временного содержания.
"Действиям брестчанина будет дана правовая оценка. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности и судим за кражу", - подчеркивается в сообщении.
Белорусская оппозиция ранее заявила о планах провести в субботу массовые акции протеста в Минске и других городах. Свыше 100 человек доставлены в отделения милиции в Белоруссии в субботу за нарушения административного законодательства, в том числе за пикетирование, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.