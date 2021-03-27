https://ria.ru/20210327/topor-1603134842.html

В Бресте задержали пьяного протестующего с топором

В Бресте задержали пьяного протестующего с топором

Пьяный протестующий с топором в рюкзаке задержан в центре белорусского Бреста, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T18:28

2021-03-27T18:28

2021-03-27T18:28

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

брест

в мире

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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Пьяный протестующий с топором в рюкзаке задержан в центре белорусского Бреста, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики."Тридцатипятилетнего жителя областного центра с БЧБ-полотном (традиционный для оппозиции бело-красно-белый флаг – ред.) милиционеры остановили сегодня днем на улице Советской. В его рюкзаке оказался алкоголь, топор и бинт", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Там отмечается, что "по результатам медосвидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – два с половиной промилле". Согласно сообщению, он помещен в изолятор временного содержания."Действиям брестчанина будет дана правовая оценка. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности и судим за кражу", - подчеркивается в сообщении.Белорусская оппозиция ранее заявила о планах провести в субботу массовые акции протеста в Минске и других городах. Свыше 100 человек доставлены в отделения милиции в Белоруссии в субботу за нарушения административного законодательства, в том числе за пикетирование, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210327/minsk-1603124835.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210327/belorussiya-1603125690.html

минск

белоруссия

брест

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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, брест, в мире