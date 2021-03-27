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В Бресте задержали пьяного протестующего с топором
В Бресте задержали пьяного протестующего с топором
Пьяный протестующий с топором в рюкзаке задержан в центре белорусского Бреста, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T18:28
2021-03-27T18:28
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
брест
в мире
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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Пьяный протестующий с топором в рюкзаке задержан в центре белорусского Бреста, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики."Тридцатипятилетнего жителя областного центра с БЧБ-полотном (традиционный для оппозиции бело-красно-белый флаг – ред.) милиционеры остановили сегодня днем на улице Советской. В его рюкзаке оказался алкоголь, топор и бинт", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Там отмечается, что "по результатам медосвидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – два с половиной промилле". Согласно сообщению, он помещен в изолятор временного содержания."Действиям брестчанина будет дана правовая оценка. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности и судим за кражу", - подчеркивается в сообщении.Белорусская оппозиция ранее заявила о планах провести в субботу массовые акции протеста в Минске и других городах. Свыше 100 человек доставлены в отделения милиции в Белоруссии в субботу за нарушения административного законодательства, в том числе за пикетирование, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210327/minsk-1603124835.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210327/belorussiya-1603125690.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, брест, в мире

В Бресте задержали пьяного протестующего с топором

18:28 27.03.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Пьяный протестующий с топором в рюкзаке задержан в центре белорусского Бреста, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
"Тридцатипятилетнего жителя областного центра с БЧБ-полотном (традиционный для оппозиции бело-красно-белый флаг – ред.) милиционеры остановили сегодня днем на улице Советской. В его рюкзаке оказался алкоголь, топор и бинт", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 16:44Протесты в Белоруссии
В Минске задержали мужчину с пистолетами
Там отмечается, что "по результатам медосвидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – два с половиной промилле". Согласно сообщению, он помещен в изолятор временного содержания.
"Действиям брестчанина будет дана правовая оценка. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности и судим за кражу", - подчеркивается в сообщении.
Белорусская оппозиция ранее заявила о планах провести в субботу массовые акции протеста в Минске и других городах. Свыше 100 человек доставлены в отделения милиции в Белоруссии в субботу за нарушения административного законодательства, в том числе за пикетирование, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Протесты в Минске - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 16:54
МВД Белоруссии заявило о нулевой протестной активности
 
КГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияБрестВ мире
 
 
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