Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210327/teatry-1603155109.html
В Москве пока не планируют смягчать ограничения для театров
В Москве пока не планируют смягчать ограничения для театров
Власти Москвы пока не будут смягчать ограничения по заполняемости залов в театрах, на данный момент это не позволяет сделать эпидемиологическая ситуация по... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T23:23
2021-03-27T23:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр кибовский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_db1073cd8647f45d21293de175bcd08c.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Власти Москвы пока не будут смягчать ограничения по заполняемости залов в театрах, на данный момент это не позволяет сделать эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский."Чтобы принимать такие решения, мы должны видеть ситуацию не только сегодняшнего дня, но и на ближайшую перспективу. Потому что когда мы говорим, что мы открываем с какого-то момента большую заполняемость, то коллеги начинают продавать билеты, люди начинают строить свои планы... Поэтому, чтобы принимать такое решение, мы должны отдавать себе отчёт, что мы гарантированно (избавлены) от всяких сюрпризов, не только на сегодняшний момент, но и на достаточно глубокую перспективу. Сегодня ситуация такая, что мы ориентируемся на мнения специалистов соответствующих органов, поэтому пока таких решений не принято", - сказал Кибовский, отвечая на вопрос, есть ли возможность смягчить ограничения для театров и увеличить допустимое количество зрителей.Он отметил, что на сегодняшний момент можно радоваться тому, что в принципе появилась возможность посещения театров, и в частности проведения "Ночи театров" в очном формате, при том что в некоторых странах еще сохраняется жесткий локдаун."Мы должны понимать, что это не просто игра в цифры, а серьезнейший вопрос, от которого зависит безопасность наших граждан. И мы должны соизмерять свои действия с тем, что требуют меры, какая ситуация. Поэтому мы сегодня работаем, у нас 50% заполняемость... Но от этого не надо впадать в эйфорию, надо отдавать себе отчёт в том, что это большое счастье и удача..." - заключил он.
https://ria.ru/20210311/pandemiya-1600645817.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210327/1603111660.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_5d4bac4797175901b31d9c873f233238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр кибовский, москва

В Москве пока не планируют смягчать ограничения для театров

23:23 27.03.2021 (обновлено: 23:25 27.03.2021)
 
© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Власти Москвы пока не будут смягчать ограничения по заполняемости залов в театрах, на данный момент это не позволяет сделать эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
"Чтобы принимать такие решения, мы должны видеть ситуацию не только сегодняшнего дня, но и на ближайшую перспективу. Потому что когда мы говорим, что мы открываем с какого-то момента большую заполняемость, то коллеги начинают продавать билеты, люди начинают строить свои планы... Поэтому, чтобы принимать такое решение, мы должны отдавать себе отчёт, что мы гарантированно (избавлены) от всяких сюрпризов, не только на сегодняшний момент, но и на достаточно глубокую перспективу. Сегодня ситуация такая, что мы ориентируемся на мнения специалистов соответствующих органов, поэтому пока таких решений не принято", - сказал Кибовский, отвечая на вопрос, есть ли возможность смягчить ограничения для театров и увеличить допустимое количество зрителей.
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 00:18
Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19
Он отметил, что на сегодняшний момент можно радоваться тому, что в принципе появилась возможность посещения театров, и в частности проведения "Ночи театров" в очном формате, при том что в некоторых странах еще сохраняется жесткий локдаун.
"Мы должны понимать, что это не просто игра в цифры, а серьезнейший вопрос, от которого зависит безопасность наших граждан. И мы должны соизмерять свои действия с тем, что требуют меры, какая ситуация. Поэтому мы сегодня работаем, у нас 50% заполняемость... Но от этого не надо впадать в эйфорию, надо отдавать себе отчёт в том, что это большое счастье и удача..." - заключил он.
Шоу продолжается. Как российские театры борются за зрителя - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 14:04По душам
Шоу продолжается. Как российские театры борются за зрителя
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр КибовскийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29Женщина раскрыла секрет похудения на 40 килограммов за год
04:13В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины
04:10Bild написала о российских устройствах на немецких подлодках
04:08Эксперт дал советы по подготовке машины к лету
03:25В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса
03:07Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году
03:02Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку
02:51Попытка снять с мели заблокировавшее Суэцкий канал судно провалилась
02:38Американец рассказал, что его удивило при посещении магазина в России
02:17Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне
02:16В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека
02:09Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос
01:37Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США
01:10В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"
00:55 Назван наиболее полезный вид масла
00:49Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального
00:10Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента
00:09Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов
23:54Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью
23:36Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 18
Лента новостейМолния