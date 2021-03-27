https://ria.ru/20210327/teatr-1603012804.html

Куда пойти на "Ночь театров" в Москве

Куда пойти на "Ночь театров" в Москве

Культурная жизнь понемногу оживает. В программе к Международному дню театра, который отмечается 27 марта, офлайн-события снова в большинстве. Подборка самых... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T07:04

2021-03-27T07:04

2021-03-27T07:04

культура

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новая третьяковская галерея

театры

ночь в театре (акция)

гоголь-центр

российский академический молодежный театр

московский драматический театр имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Культурная жизнь понемногу оживает. В программе к Международному дню театра, который отмечается 27 марта, офлайн-события снова в большинстве. Подборка самых интересных бесплатных спектаклей, перформансов, экскурсий и паблик-токов, которые состоятся в столице, — в материале РИА Новости.Малый театр и Третьяковская галереяВ Инженерном корпусе Третьяковской галереи ко дню рождения Народного артиста СССР Юрия Соломина покажут фильмы "Его Величество Актер" и "Память крови". Это совместный проект с Малым театром. Начало сеансов в 16:30 и в 19:00. Фильмы представит сам юбиляр.Также 27 марта стартует новый проект "Опера в кино". В 18:00 в Большом зале Новой Третьяковки начнется показ "Аиды" Джузеппе Верди в постановке Лотте де Бер для Парижской национальной оперы. Партию Амнерис исполнила Ксения Дудникова, которая станет специальным гостем показа. Театр ПушкинаВ 13.00 в башне "Федерация" на площадке Европы PANORAMA360 начнется спектакль о буднях деловых людей "Оffис". Он претендует на мировой рекорд как постановка, сыгранная на самой большой высоте (327 метров). В 21:30 в филиале Театра Пушкина Александра Урсуляк, Андрей Кузичев и Антон Феоктистов прочтут фрагменты дневников Алисы Коонен. Вечер "Неотрепетированные чувства" — это увлекательные, откровенные, трогательные тексты о победах, разочарованиях и влюбленностях великой актрисы.В 22:00 стартует "6 откровений о будущем", онлайн-конференция художественных руководителей московских театров, которую проводит Евгений Писарев. В ней участвуют Константин Богомолов (Театр Малой Бронной), Виктор Рыжаков (Современник), Дмитрий Волкострелов (ЦИМ), Евгений Марчелли (Театр им. Моссовета), Денис Азаров (Театр Романа Виктюка), Сергей Газаров (Театр Армена Джигарханяна).Музей МосквыВ 21:00 в Лектории (третий корпус) начнется паблик-ток. О сотрудничестве музеев с театрами будут рассуждать директор Музея Москвы Анна Трапкова, режиссеры Дмитрий Крымов и Юрий Квятковский, а также художники, среди которых Алексей Трегубов, и хореограф Владимир Варнава. Модерирует беседу музыкальный критик Антон Флеров.В 22:30 стартует мультимедийный проект "Биомеханика", концерт, где звучание традиционных музыкальных инструментов соединят с электронными.В полночь в пространстве выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" актеры Мастерской Брусникина прочтут стихи Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского и других известных поэтов-авангардистов. СовременникВ 21:00 здесь откроется специальный проект "Живой", вдохновленный фигурой Виктора Цоя. Выставка молодых художников приурочена к выпуску одноименного спектакля Виктора Рыжакова и Татьяны Бурель.Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-ДанченкоСтуденты ГИТИСа будут чествовать Моцарта, чье 265-летие отмечается в этом году. Концерт иронично назвали “Амадеус и студиозусы”. С 22.00 на Малой сцене покажут отрывки из лучших опер композитора: "Идоменей", "Луций Сулла", "Милосердие Тита", "Свадьба Фигаро" и других. Театр "Модерн" В 19.00 в театре покажут спектакль "Nirvana", посвященный лидеру одноименной музыкальной группы, Курту Кобейну. Сразу после представления состоится паблик-ток с художественным руководителем "Модерна" Юрием Грымовым. Театр "Et Cetera" Здесь можно будет послушать лекцию о мюзиклах, которую проведет доцент ГИТИСа искусствовед Карина Вартанова (в 21.30). Она расскажет о главных особенностях жанра на примерах легендарных бродвейских, европейских и отечественных представлений."Электротеатр Станиславский" Мероприятия пройдут онлайн. В 19:00 в Сети начнется часовая экскурсия по закулисью театра. Это шанс увидеть пространства, куда обычному зрителю просто так не попасть: к примеру, гримерки и костюмерные. В 20:00 стартует онлайн-трансляция трилогии "Синяя птица. Реквием" в постановке Бориса Юхананова. Спектакль посвящен памяти российского актера Владимира Коренева.Музей русского импрессионизма На первом этаже в 20.00 покажут спектакль "Распад" по пьесе Олжаса Жанайдарова в постановке Елены Ненашевой. Это философская притча о семейной паре, в жизнь которой пришло безумие. После спектакля состоится встреча с творческой группой и обсуждение со зрителями. РАМТВ 22:30 и 23:00 в театре пройдут сеансы аудиоспектакля "Сто". Маршрут спектакля-квеста драматурга Юлии Поспеловой и режиссера Александра Хухлина охватывает все пространство театра. Зрители смогут побродить по всему зданию: от трюма под сценой̆ до купола колосников. И узнают столетнюю историю величественного особняка на Театральной площади. Театр на Таганке В этом году актеры впервые представят музыкально-драматическую программу ВИА "КАМА" — группы, названной в честь знаменитого ресторана, центра притяжения столичной богемы, располагавшегося в здании театра. С 23:00 зрители смогут услышать необычные аранжировки советских шлягеров и современных хитов, а также узнать от артистов истории о закулисной жизни. Кроме того, в фойе театра впервые будет представлена выставка "Онтология" художника Таганки Льва Никитина, исследующего в своих работах структуру подсознания.Театр Маяковского В 22:00 начнется концерт студентов ГИТИС, Мастерская Миндаугаса Карбаускиса. Представление не зря называется "Ночь в Театре под люстрой" — выступать будут в райке основной сцены, на самом верхнем ярусе. Прозвучат песни 20-х годов прошлого века.Московский театр куколВ 18:30 и 20:00 в Московском театре кукол проведут экскурсию по закулисью, после которой состоится мастер-класс по кукловождению. А в 20:00 начнется спектакль "Мальчик-с-пальчик".Гоголь-центрВ 21:00 начнется лекция ку­ратора Го­голь-цент­ра Ва­лерия Пе­чей­кина "Ода к ра­дос­ти: искусс­тво, ко­торое хва­лит". Он приводит ин­те­рес­ные при­меры то­го, когда ав­то­ры про­бова­ли не кри­тико­вать, а хвалить: со­чинять оды, оратории и тор­жест­вен­ные гим­ны.Мастерская Фоменко В 21:00 на Старой сцене "поэты разных возрастов и поэтических убеждений" прочтут свои произведения. Участвовать в "СТИХИйном вечере" будут как начинающие молодые авторы, так и признанные мастера. Список выступающих пока не объявлен. В 22:00 на сайте театра появится видеозапись экскурсии по пространству Новой сцены. Театр им. Вахтангова В 23:45 директор театра Кирилл Крок лично проведет специальный тур по закулисью. Маршрут предусматривает посещение тех пространств, которые обычно недоступны для обычных зрителей.МХАТ им. ГорькогоТеатр представляет две двухчасовые ночные экскурсии по закулисью, совмещенные с перформансом (в 23.00 и 01.00). Известно, что проект подготовили для зрителей всего за две недели. Тема звучит как "Мхатовская пауза", а место для перформанса определяется в случайном порядке.

https://ria.ru/20210323/moroz-1602317225.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , новости культуры, новая третьяковская галерея, театры, ночь в театре (акция), гоголь-центр, российский академический молодежный театр , московский драматический театр имени а. с. пушкина, музей москвы, современник (театр), малый театр, мастерская петра фоменко, театр на таганке, театр имени е. вахтангова