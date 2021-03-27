Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210327/teatr-1603012804.html
Куда пойти на "Ночь театров" в Москве
Куда пойти на "Ночь театров" в Москве
Культурная жизнь понемногу оживает. В программе к Международному дню театра, который отмечается 27 марта, офлайн-события снова в большинстве. Подборка самых... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T07:04
2021-03-27T07:04
культура
что посмотреть
новости культуры
новая третьяковская галерея
театры
ночь в театре (акция)
гоголь-центр
российский академический молодежный театр
московский драматический театр имени а. с. пушкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603034593_0:94:1001:657_1920x0_80_0_0_849193408517c1b35f208b52718bd771.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Культурная жизнь понемногу оживает. В программе к Международному дню театра, который отмечается 27 марта, офлайн-события снова в большинстве. Подборка самых интересных бесплатных спектаклей, перформансов, экскурсий и паблик-токов, которые состоятся в столице, — в материале РИА Новости.Малый театр и Третьяковская галереяВ Инженерном корпусе Третьяковской галереи ко дню рождения Народного артиста СССР Юрия Соломина покажут фильмы "Его Величество Актер" и "Память крови". Это совместный проект с Малым театром. Начало сеансов в 16:30 и в 19:00. Фильмы представит сам юбиляр.Также 27 марта стартует новый проект "Опера в кино". В 18:00 в Большом зале Новой Третьяковки начнется показ "Аиды" Джузеппе Верди в постановке Лотте де Бер для Парижской национальной оперы. Партию Амнерис исполнила Ксения Дудникова, которая станет специальным гостем показа. Театр ПушкинаВ 13.00 в башне "Федерация" на площадке Европы PANORAMA360 начнется спектакль о буднях деловых людей "Оffис". Он претендует на мировой рекорд как постановка, сыгранная на самой большой высоте (327 метров). В 21:30 в филиале Театра Пушкина Александра Урсуляк, Андрей Кузичев и Антон Феоктистов прочтут фрагменты дневников Алисы Коонен. Вечер "Неотрепетированные чувства" — это увлекательные, откровенные, трогательные тексты о победах, разочарованиях и влюбленностях великой актрисы.В 22:00 стартует "6 откровений о будущем", онлайн-конференция художественных руководителей московских театров, которую проводит Евгений Писарев. В ней участвуют Константин Богомолов (Театр Малой Бронной), Виктор Рыжаков (Современник), Дмитрий Волкострелов (ЦИМ), Евгений Марчелли (Театр им. Моссовета), Денис Азаров (Театр Романа Виктюка), Сергей Газаров (Театр Армена Джигарханяна).Музей МосквыВ 21:00 в Лектории (третий корпус) начнется паблик-ток. О сотрудничестве музеев с театрами будут рассуждать директор Музея Москвы Анна Трапкова, режиссеры Дмитрий Крымов и Юрий Квятковский, а также художники, среди которых Алексей Трегубов, и хореограф Владимир Варнава. Модерирует беседу музыкальный критик Антон Флеров.В 22:30 стартует мультимедийный проект "Биомеханика", концерт, где звучание традиционных музыкальных инструментов соединят с электронными.В полночь в пространстве выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" актеры Мастерской Брусникина прочтут стихи Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского и других известных поэтов-авангардистов. СовременникВ 21:00 здесь откроется специальный проект "Живой", вдохновленный фигурой Виктора Цоя. Выставка молодых художников приурочена к выпуску одноименного спектакля Виктора Рыжакова и Татьяны Бурель.Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-ДанченкоСтуденты ГИТИСа будут чествовать Моцарта, чье 265-летие отмечается в этом году. Концерт иронично назвали “Амадеус и студиозусы”. С 22.00 на Малой сцене покажут отрывки из лучших опер композитора: "Идоменей", "Луций Сулла", "Милосердие Тита", "Свадьба Фигаро" и других. Театр "Модерн" В 19.00 в театре покажут спектакль "Nirvana", посвященный лидеру одноименной музыкальной группы, Курту Кобейну. Сразу после представления состоится паблик-ток с художественным руководителем "Модерна" Юрием Грымовым. Театр "Et Cetera" Здесь можно будет послушать лекцию о мюзиклах, которую проведет доцент ГИТИСа искусствовед Карина Вартанова (в 21.30). Она расскажет о главных особенностях жанра на примерах легендарных бродвейских, европейских и отечественных представлений."Электротеатр Станиславский" Мероприятия пройдут онлайн. В 19:00 в Сети начнется часовая экскурсия по закулисью театра. Это шанс увидеть пространства, куда обычному зрителю просто так не попасть: к примеру, гримерки и костюмерные. В 20:00 стартует онлайн-трансляция трилогии "Синяя птица. Реквием" в постановке Бориса Юхананова. Спектакль посвящен памяти российского актера Владимира Коренева.Музей русского импрессионизма На первом этаже в 20.00 покажут спектакль "Распад" по пьесе Олжаса Жанайдарова в постановке Елены Ненашевой. Это философская притча о семейной паре, в жизнь которой пришло безумие. После спектакля состоится встреча с творческой группой и обсуждение со зрителями. РАМТВ 22:30 и 23:00 в театре пройдут сеансы аудиоспектакля "Сто". Маршрут спектакля-квеста драматурга Юлии Поспеловой и режиссера Александра Хухлина охватывает все пространство театра. Зрители смогут побродить по всему зданию: от трюма под сценой̆ до купола колосников. И узнают столетнюю историю величественного особняка на Театральной площади. Театр на Таганке В этом году актеры впервые представят музыкально-драматическую программу ВИА "КАМА" — группы, названной в честь знаменитого ресторана, центра притяжения столичной богемы, располагавшегося в здании театра. С 23:00 зрители смогут услышать необычные аранжировки советских шлягеров и современных хитов, а также узнать от артистов истории о закулисной жизни. Кроме того, в фойе театра впервые будет представлена выставка "Онтология" художника Таганки Льва Никитина, исследующего в своих работах структуру подсознания.Театр Маяковского В 22:00 начнется концерт студентов ГИТИС, Мастерская Миндаугаса Карбаускиса. Представление не зря называется "Ночь в Театре под люстрой" — выступать будут в райке основной сцены, на самом верхнем ярусе. Прозвучат песни 20-х годов прошлого века.Московский театр куколВ 18:30 и 20:00 в Московском театре кукол проведут экскурсию по закулисью, после которой состоится мастер-класс по кукловождению. А в 20:00 начнется спектакль "Мальчик-с-пальчик".Гоголь-центрВ 21:00 начнется лекция ку­ратора Го­голь-цент­ра Ва­лерия Пе­чей­кина "Ода к ра­дос­ти: искусс­тво, ко­торое хва­лит". Он приводит ин­те­рес­ные при­меры то­го, когда ав­то­ры про­бова­ли не кри­тико­вать, а хвалить: со­чинять оды, оратории и тор­жест­вен­ные гим­ны.Мастерская Фоменко В 21:00 на Старой сцене "поэты разных возрастов и поэтических убеждений" прочтут свои произведения. Участвовать в "СТИХИйном вечере" будут как начинающие молодые авторы, так и признанные мастера. Список выступающих пока не объявлен. В 22:00 на сайте театра появится видеозапись экскурсии по пространству Новой сцены. Театр им. Вахтангова В 23:45 директор театра Кирилл Крок лично проведет специальный тур по закулисью. Маршрут предусматривает посещение тех пространств, которые обычно недоступны для обычных зрителей.МХАТ им. ГорькогоТеатр представляет две двухчасовые ночные экскурсии по закулисью, совмещенные с перформансом (в 23.00 и 01.00). Известно, что проект подготовили для зрителей всего за две недели. Тема звучит как "Мхатовская пауза", а место для перформанса определяется в случайном порядке.
https://ria.ru/20210323/moroz-1602317225.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603034593_0:0:999:749_1920x0_80_0_0_8be89d1be9a6ad1a8e31f941741d0c7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
что посмотреть , новости культуры, новая третьяковская галерея, театры, ночь в театре (акция), гоголь-центр, российский академический молодежный театр , московский драматический театр имени а. с. пушкина, музей москвы, современник (театр), малый театр, мастерская петра фоменко, театр на таганке, театр имени е. вахтангова

Куда пойти на "Ночь театров" в Москве

07:04 27.03.2021
 
© предоставлено пресс-службой театраСпектакль "Синяя птица", Электротеатр Станиславский
Спектакль Синяя птица, Электротеатр Станиславский - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© предоставлено пресс-службой театра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Культурная жизнь понемногу оживает. В программе к Международному дню театра, который отмечается 27 марта, офлайн-события снова в большинстве. Подборка самых интересных бесплатных спектаклей, перформансов, экскурсий и паблик-токов, которые состоятся в столице, — в материале РИА Новости.

Малый театр и Третьяковская галерея

В Инженерном корпусе Третьяковской галереи ко дню рождения Народного артиста СССР Юрия Соломина покажут фильмы "Его Величество Актер" и "Память крови". Это совместный проект с Малым театром. Начало сеансов в 16:30 и в 19:00. Фильмы представит сам юбиляр.
Также 27 марта стартует новый проект "Опера в кино". В 18:00 в Большом зале Новой Третьяковки начнется показ "Аиды" Джузеппе Верди в постановке Лотте де Бер для Парижской национальной оперы. Партию Амнерис исполнила Ксения Дудникова, которая станет специальным гостем показа.

Театр Пушкина

В 13.00 в башне "Федерация" на площадке Европы PANORAMA360 начнется спектакль о буднях деловых людей "Оffис". Он претендует на мировой рекорд как постановка, сыгранная на самой большой высоте (327 метров).
В 21:30 в филиале Театра Пушкина Александра Урсуляк, Андрей Кузичев и Антон Феоктистов прочтут фрагменты дневников Алисы Коонен. Вечер "Неотрепетированные чувства" — это увлекательные, откровенные, трогательные тексты о победах, разочарованиях и влюбленностях великой актрисы.
В 22:00 стартует "6 откровений о будущем", онлайн-конференция художественных руководителей московских театров, которую проводит Евгений Писарев. В ней участвуют Константин Богомолов (Театр Малой Бронной), Виктор Рыжаков (Современник), Дмитрий Волкострелов (ЦИМ), Евгений Марчелли (Театр им. Моссовета), Денис Азаров (Театр Романа Виктюка), Сергей Газаров (Театр Армена Джигарханяна).
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев во время сбора труппы.
Художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев во время сбора труппы. - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев во время сбора труппы.

Музей Москвы

В 21:00 в Лектории (третий корпус) начнется паблик-ток. О сотрудничестве музеев с театрами будут рассуждать директор Музея Москвы Анна Трапкова, режиссеры Дмитрий Крымов и Юрий Квятковский, а также художники, среди которых Алексей Трегубов, и хореограф Владимир Варнава. Модерирует беседу музыкальный критик Антон Флеров.
В 22:30 стартует мультимедийный проект "Биомеханика", концерт, где звучание традиционных музыкальных инструментов соединят с электронными.
В полночь в пространстве выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" актеры Мастерской Брусникина прочтут стихи Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского и других известных поэтов-авангардистов.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВыставка "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы
Выставка ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Выставка "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы

Современник

В 21:00 здесь откроется специальный проект "Живой", вдохновленный фигурой Виктора Цоя. Выставка молодых художников приурочена к выпуску одноименного спектакля Виктора Рыжакова и Татьяны Бурель.

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко

Студенты ГИТИСа будут чествовать Моцарта, чье 265-летие отмечается в этом году. Концерт иронично назвали “Амадеус и студиозусы”. С 22.00 на Малой сцене покажут отрывки из лучших опер композитора: "Идоменей", "Луций Сулла", "Милосердие Тита", "Свадьба Фигаро" и других.

Театр "Модерн"

В 19.00 в театре покажут спектакль "Nirvana", посвященный лидеру одноименной музыкальной группы, Курту Кобейну. Сразу после представления состоится паблик-ток с художественным руководителем "Модерна" Юрием Грымовым.

Театр "Et Cetera"

Здесь можно будет послушать лекцию о мюзиклах, которую проведет доцент ГИТИСа искусствовед Карина Вартанова (в 21.30). Она расскажет о главных особенностях жанра на примерах легендарных бродвейских, европейских и отечественных представлений.

"Электротеатр Станиславский"

Мероприятия пройдут онлайн. В 19:00 в Сети начнется часовая экскурсия по закулисью театра. Это шанс увидеть пространства, куда обычному зрителю просто так не попасть: к примеру, гримерки и костюмерные. В 20:00 стартует онлайн-трансляция трилогии "Синяя птица. Реквием" в постановке Бориса Юхананова. Спектакль посвящен памяти российского актера Владимира Коренева.

Музей русского импрессионизма

На первом этаже в 20.00 покажут спектакль "Распад" по пьесе Олжаса Жанайдарова в постановке Елены Ненашевой. Это философская притча о семейной паре, в жизнь которой пришло безумие. После спектакля состоится встреча с творческой группой и обсуждение со зрителями.

РАМТ

В 22:30 и 23:00 в театре пройдут сеансы аудиоспектакля "Сто". Маршрут спектакля-квеста драматурга Юлии Поспеловой и режиссера Александра Хухлина охватывает все пространство театра. Зрители смогут побродить по всему зданию: от трюма под сценой̆ до купола колосников. И узнают столетнюю историю величественного особняка на Театральной площади.

Театр на Таганке

В этом году актеры впервые представят музыкально-драматическую программу ВИА "КАМА" — группы, названной в честь знаменитого ресторана, центра притяжения столичной богемы, располагавшегося в здании театра. С 23:00 зрители смогут услышать необычные аранжировки советских шлягеров и современных хитов, а также узнать от артистов истории о закулисной жизни. Кроме того, в фойе театра впервые будет представлена выставка "Онтология" художника Таганки Льва Никитина, исследующего в своих работах структуру подсознания.

Театр Маяковского

В 22:00 начнется концерт студентов ГИТИС, Мастерская Миндаугаса Карбаускиса. Представление не зря называется "Ночь в Театре под люстрой" — выступать будут в райке основной сцены, на самом верхнем ярусе. Прозвучат песни 20-х годов прошлого века.

Московский театр кукол

В 18:30 и 20:00 в Московском театре кукол проведут экскурсию по закулисью, после которой состоится мастер-класс по кукловождению. А в 20:00 начнется спектакль "Мальчик-с-пальчик".

Гоголь-центр

В 21:00 начнется лекция ку­ратора Го­голь-цент­ра Ва­лерия Пе­чей­кина "Ода к ра­дос­ти: искусс­тво, ко­торое хва­лит". Он приводит ин­те­рес­ные при­меры то­го, когда ав­то­ры про­бова­ли не кри­тико­вать, а хвалить: со­чинять оды, оратории и тор­жест­вен­ные гим­ны.

Мастерская Фоменко

В 21:00 на Старой сцене "поэты разных возрастов и поэтических убеждений" прочтут свои произведения. Участвовать в "СТИХИйном вечере" будут как начинающие молодые авторы, так и признанные мастера. Список выступающих пока не объявлен. В 22:00 на сайте театра появится видеозапись экскурсии по пространству Новой сцены.

Театр им. Вахтангова

В 23:45 директор театра Кирилл Крок лично проведет специальный тур по закулисью. Маршрут предусматривает посещение тех пространств, которые обычно недоступны для обычных зрителей.

МХАТ им. Горького

Театр представляет две двухчасовые ночные экскурсии по закулисью, совмещенные с перформансом (в 23.00 и 01.00). Известно, что проект подготовили для зрителей всего за две недели. Тема звучит как "Мхатовская пауза", а место для перформанса определяется в случайном порядке.
Актриса Дарья Мороз на премьере второго сезона сериала режиссера Константина Богомолова Содержанки в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 08:00Культура
Дарья Мороз — о том, как играет обнаженной и снимает стресс
 
Культурачто посмотретьНовости культурыНовая Третьяковская галереяТеатрыНочь в театре (акция)Гоголь-центрРоссийский академический молодежный театрМосковский драматический театр имени А. С. ПушкинаМузей МосквыСовременник (театр)Малый театрМастерская Петра ФоменкоТеатр на ТаганкеТеатр имени Е. Вахтангова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29Женщина раскрыла секрет похудения на 40 килограммов за год
04:13В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины
04:10Bild написала о российских устройствах на немецких подлодках
04:08Эксперт дал советы по подготовке машины к лету
03:25В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса
03:07Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году
03:02Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку
02:51Попытка снять с мели заблокировавшее Суэцкий канал судно провалилась
02:38Американец рассказал, что его удивило при посещении магазина в России
02:17Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне
02:16В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека
02:09Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос
01:37Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США
01:10В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"
00:55 Назван наиболее полезный вид масла
00:49Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального
00:10Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента
00:09Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов
23:54Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью
23:36Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 18
Лента новостейМолния