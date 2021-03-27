https://ria.ru/20210327/teatr-1602762251.html

Международный день театра

Международный день театра

27 марта во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T04:21

2021-03-27T04:21

2021-03-27T04:21

международный день театра

справки

в мире

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27 марта во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства.Он был учрежден в 1961 году в Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО. С 1962 года этот день вошел в календари знаменательных дат как ежегодный праздник всех театральных работников, его также отмечают любители театра, театральные университеты, академии и школы. Международный институт театра (МИТ) был создан в 1948 году по инициативе первого генерального директора ЮНЕСКО Джулиана Хаксли и романиста и драматурга Джона Пристли. Целью создателей МИТ было построение организации, которая вместе с ЮНЕСКО будет решать задачи в области культуры, образования и искусства, стремясь повысить статус представителей исполнительских искусств. В настоящее время МИТ является самой крупной всемирной организацией исполнительских искусств, имеет более 90 центров на разных континентах. В СССР национальный центр МИТ был создан в 1959 году. Его президентами в разное время были народные артисты СССР Михаил Царев и Михаил Ульянов. С 2007 года президентом МИТ в России является народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.Российский центр МИТ – некоммерческое партнерство, включающее в себя ряд известных театров, театральных организаций, компаний и физических лиц. Среди участников российского центра МИТ – Большой театр России, Малый театр России, Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, театр "Сатирикон", театр "У Никитских Ворот", Санкт-Петербургский театр комедии имени Н.П. Акимова, Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури. Ежегодно, по решению исполнительного совета МИТ, по случаю Международного дня театра к мировому театральному сообществу обращаются крупнейшие деятели мировой культуры. Первым автором международного послания ко Дню театра был французский писатель, художник и кинорежиссер Жан Кокто (1962). Среди авторов международного послания были четыре российских деятеля культуры: композитор Дмитрий Шостакович (1970), артисты Михаил Царев (1984) и Кирилл Лавров (1990), режиссер Анатолий Васильев (2016).В 2018 году с посланием к общественности обращались пять деятелей культуры, деятельность которых связана с одним из пяти континентов. Это британский актер и сценарист Саймон Макберни, ливанский театральный режиссер Майя Збиб, мексиканская писательница и сценарист Сабина Берман, индийский актер и сценарист Рэм Гопал Баджадж, режиссер и актриса из Кот-д'Ивуара Уэр Уэр Ликинг.В 2019 году в Международный день театра с посланием к мировому сообществу обратился кубинский режиссер Карлос Сельдран. В 2020 году с посланием к общественности обратился пакистанский драматург Шахид Надим. В 2021 году в Международный день театра с посланием к мировому сообществу обращается британская актриса Хелен Миррен.В России более 600 театров – исторических и экспериментальных, традиционных и современных, музыкальных и драматических, детских и эстрадных. 2019 год был объявлен Годом театра. В течение года в 85 регионах страны прошло около 25 тысяч тематических мероприятий, в частности, Театральная олимпиада, фестиваль "Золотая маска", Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова, проект "Театр-дети" и другие события.Год театра представил несколько важных направлений развития современного театрального искусства: театр – регионам, театр – смотр лучшего, театр – образование и воспитание, театр – государственная политика и театр – гастроли. В частности, в гастрольной эстафете – Всероссийском театральном марафоне приняли участие 93 театра. В рамках проекта прошло более 450 мероприятий, которые увидели семь миллионов зрителей как в залах, так и во время онлайн-трансляций. К программе "Большие гастроли" присоединились 265 театров из всех регионов России. В России в Международный день театра ежегодно проводится акция "День театра". В этот день показывают премьерные спектакли, вручают премии, приглашают зрителей встретиться с актерами и заглянуть за кулисы.В 2020 году в условиях пандемии коронавируса всероссийская акция "День театра" прошла в онлайн-формате. Трансляции на официальном сайте акции на портале Культура.РФ, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" набрали около двух миллионов просмотров. Зрители смогли увидеть более 30 спектаклей ведущих театров страны. Участниками акции стали "Современник", Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", Театр имени Евгения Вахтангова, Государственный академический Малый театр, Московский академический театр имени Вл. Маяковского, Центр имени Мейерхольда, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета и др. Для тех, кто не успел приобщиться к лучшим театральным постановкам 27 марта, на портале Культура.РФ, а также в эфире телеканалов "Театр" и "МХАТ Говорит!" был открыт доступ к каталогу из более чем 2,5, тысяч спектаклей, театральных постановок и концертов.В Москве в преддверии Международного дня театра традиционно проходит акция "Ночь театров". В рамках проекта театры работают допоздна или до самого утра. Публика может посетить премьерные спектакли, необычные экскурсии, иммерсивные представления, мастер-классы, лекции и творческие встречи. В 2019 году в акции приняли участие 76 театров столицы. В 2020 году "Ночь театров" должна была пройти в ночь с 23 на 24 марта. Однако она не состоялась в привычном для зрителей и артистов формате живого общения. Накануне акции, 17 марта 2020 года театры из-за пандемии вынуждены были закрыться для посещения, а события акции перешли в онлайн. В 2021 году акция "Ночь театров" запланирована в ночь с 27 на 28 марта. В ней принимают участие более 130 учреждений. Зрителям покажут спектакли, концерты, кинопоказы, открытые репетиции, мастер-классы и творческие встречи с актерами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день театра, справки, в мире