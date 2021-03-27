https://ria.ru/20210327/suets-1603095315.html

Американские военные решили помочь разблокировать Суэцкий канал

Американские военные решили помочь разблокировать Суэцкий канал

На место аварии в Суэцком канале выдвинулись специалисты по дноуглубительным работам с базы американских ВМС на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN со... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T11:20

2021-03-27T11:20

2021-03-27T14:17

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

ближний восток

министерство обороны сша

вашингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. На место аварии в Суэцком канале выдвинулись специалисты по дноуглубительным работам с базы американских ВМС на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.Военные будут помогать снимать севший на мель контейнеровоз Ever Given, полностью перекрывший движение по торговому пути.Он отметил, что Вашингтон сам предложил помощь Каиру в разблокировании канала.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, шириной 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation. Двадцать третьего марта он сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Причиной стало ухудшение видимости вследствие песчаной бури и ураганного ветра, из-за которых экипаж потерял контроль над управлением.В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто. По подсчетам Bloomberg, ежедневный убыток от простоя Суэцкого канала составляет 9,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210326/ubytki-1603030895.html

https://ria.ru/20210327/suets-1603043824.html

суэцкий канал

ближний восток

вашингтон (город)

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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, ближний восток, министерство обороны сша, вашингтон (город), в мире