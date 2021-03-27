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Американские военные решили помочь разблокировать Суэцкий канал
Американские военные решили помочь разблокировать Суэцкий канал
На место аварии в Суэцком канале выдвинулись специалисты по дноуглубительным работам с базы американских ВМС на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN со... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T11:20
2021-03-27T14:17
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
ближний восток
министерство обороны сша
вашингтон (город)
в мире
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. На место аварии в Суэцком канале выдвинулись специалисты по дноуглубительным работам с базы американских ВМС на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.Военные будут помогать снимать севший на мель контейнеровоз Ever Given, полностью перекрывший движение по торговому пути.Он отметил, что Вашингтон сам предложил помощь Каиру в разблокировании канала.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, шириной 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation. Двадцать третьего марта он сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Причиной стало ухудшение видимости вследствие песчаной бури и ураганного ветра, из-за которых экипаж потерял контроль над управлением.В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто. По подсчетам Bloomberg, ежедневный убыток от простоя Суэцкого канала составляет 9,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210326/ubytki-1603030895.html
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, ближний восток, министерство обороны сша, вашингтон (город), в мире

Американские военные решили помочь разблокировать Суэцкий канал

11:20 27.03.2021 (обновлено: 14:17 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого каналаКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. На место аварии в Суэцком канале выдвинулись специалисты по дноуглубительным работам с базы американских ВМС на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.
Военные будут помогать снимать севший на мель контейнеровоз Ever Given, полностью перекрывший движение по торговому пути.
"Мы консультируемся с нашими египетскими партнерами о том, как мы можем помочь наилучшим образом", — рассказал один из собеседников телеканала.
Он отметил, что Вашингтон сам предложил помощь Каиру в разблокировании канала.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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Страховщик оценил убытки от блокировки Суэцкого канала
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, шириной 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation. Двадцать третьего марта он сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Причиной стало ухудшение видимости вследствие песчаной бури и ураганного ветра, из-за которых экипаж потерял контроль над управлением.
В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто. По подсчетам Bloomberg, ежедневный убыток от простоя Суэцкого канала составляет 9,6 миллиарда долларов.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 08:00
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Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналБлижний ВостокМинистерство обороны СШАВашингтон (город)В мире
 
 
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