https://ria.ru/20210327/sudno-1603128499.html

Власти рассказали об операции по разблокировке судна в Суэцком канале

Власти рассказали об операции по разблокировке судна в Суэцком канале

Не менее 10 буксиров участвуют в операции по снятию с мели контейнеровоза в Суэцком канале, заявил глава администрации канала Усама Рабиа. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T17:29

2021-03-27T17:29

2021-03-27T18:27

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

в мире

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СУЭЦ (Египет), 27 мар - РИА Новости. Не менее 10 буксиров участвуют в операции по снятию с мели контейнеровоза в Суэцком канале, заявил глава администрации канала Усама Рабиа."Дноуглубительные корабли закончили работу на месте инцидента, теперь его пытаются вытащить 10 наших буксиров", - сказал Рабиа на пресс-конференции.По его словам, дно канала в этом районе достигает 24 метров, но ближе к берегам глубина гораздо меньше.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

https://ria.ru/20210327/suets-1603043824.html

суэцкий канал

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2021

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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире