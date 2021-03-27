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Власти рассказали об операции по разблокировке судна в Суэцком канале
Власти рассказали об операции по разблокировке судна в Суэцком канале
Не менее 10 буксиров участвуют в операции по снятию с мели контейнеровоза в Суэцком канале, заявил глава администрации канала Усама Рабиа. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T17:29
2021-03-27T18:27
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
в мире
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СУЭЦ (Египет), 27 мар - РИА Новости. Не менее 10 буксиров участвуют в операции по снятию с мели контейнеровоза в Суэцком канале, заявил глава администрации канала Усама Рабиа."Дноуглубительные корабли закончили работу на месте инцидента, теперь его пытаются вытащить 10 наших буксиров", - сказал Рабиа на пресс-конференции.По его словам, дно канала в этом районе достигает 24 метров, но ближе к берегам глубина гораздо меньше.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.
https://ria.ru/20210327/suets-1603043824.html
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире

Власти рассказали об операции по разблокировке судна в Суэцком канале

17:29 27.03.2021 (обновлено: 18:27 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа
Пресс-конференция главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости
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СУЭЦ (Египет), 27 мар - РИА Новости. Не менее 10 буксиров участвуют в операции по снятию с мели контейнеровоза в Суэцком канале, заявил глава администрации канала Усама Рабиа.
"Дноуглубительные корабли закончили работу на месте инцидента, теперь его пытаются вытащить 10 наших буксиров", - сказал Рабиа на пресс-конференции.
По его словам, дно канала в этом районе достигает 24 метров, но ближе к берегам глубина гораздо меньше.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналВ мире
 
 
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