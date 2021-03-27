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Во время стрельбы на востоке США погибли два человека
Во время стрельбы на востоке США погибли два человека
Два человека погибли, по меньшей мере восемь пострадали в результате нескольких инцидентов со стрельбой в американском городе Вирджиния-Бич (штат Виргиния),... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T10:18
2021-03-27T10:18
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Два человека погибли, по меньшей мере восемь пострадали в результате нескольких инцидентов со стрельбой в американском городе Вирджиния-Бич (штат Виргиния), сообщил глава полиции города.По словам начальника правоохранителей Пола Ньюдигейта, полицейские прибыли в район первого инцидента со стрельбой примерно в 23.00 по местному времени (06.00 мск). Известно, что там "было произведено несколько выстрелов"."Примерно восемь человек пострадали плюс-минус в этом районе", - заявил полицейский. Видеозапись разместил у себя в Facebook телеканал 13 News Now.Когда полицейские занимались этим инцидентом, в другом квартале произошли выстрелы, на это среагировали в полиции. Там скончался человек в результате инцидента "с применением оружия сотрудником полиции". Также получил смертельное огнестрельное ранение другой человек, который, предположительно, не связан с этим инцидентом."Как вы можете видеть, произошел очень хаотичный инцидент. Очень хаотичная ночь в Вирджиния-Бич. Много разных мест преступления", - подчеркнул Ньюдигейт.В ходе одного из происшествий полицейского сбила машина, он госпитализирован, но полученные ранения угрозу жизни не представляют, подчеркнул глава полиции города. Он добавил, что несколько человек задержаны, но полиция пока не установила их причастность к стрельбе.
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виргиния, сша, в мире

Во время стрельбы на востоке США погибли два человека

10:18 27.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Вашингтоне
Сотрудник полиции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Два человека погибли, по меньшей мере восемь пострадали в результате нескольких инцидентов со стрельбой в американском городе Вирджиния-Бич (штат Виргиния), сообщил глава полиции города.
По словам начальника правоохранителей Пола Ньюдигейта, полицейские прибыли в район первого инцидента со стрельбой примерно в 23.00 по местному времени (06.00 мск). Известно, что там "было произведено несколько выстрелов".
"Примерно восемь человек пострадали плюс-минус в этом районе", - заявил полицейский. Видеозапись разместил у себя в Facebook телеканал 13 News Now.
Когда полицейские занимались этим инцидентом, в другом квартале произошли выстрелы, на это среагировали в полиции. Там скончался человек в результате инцидента "с применением оружия сотрудником полиции". Также получил смертельное огнестрельное ранение другой человек, который, предположительно, не связан с этим инцидентом.
"Как вы можете видеть, произошел очень хаотичный инцидент. Очень хаотичная ночь в Вирджиния-Бич. Много разных мест преступления", - подчеркнул Ньюдигейт.
В ходе одного из происшествий полицейского сбила машина, он госпитализирован, но полученные ранения угрозу жизни не представляют, подчеркнул глава полиции города. Он добавил, что несколько человек задержаны, но полиция пока не установила их причастность к стрельбе.
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