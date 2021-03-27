https://ria.ru/20210327/sputnik-1603086682.html

Индия отложила запуск спутника дистанционного зондирования Земли GISAT-1

Индия отложила запуск спутника дистанционного зондирования Земли GISAT-1

Индийская организация космических исследований пересмотрела график запуска спутника дистанционного зондирования Земли GISAT-1 на борту ракеты GSLV-F10 после... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T09:18

2021-03-27T09:18

2021-03-27T09:18

наука

индийская организация космических исследований

космос - риа наука

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мар – РИА Новости. Индийская организация космических исследований пересмотрела график запуска спутника дистанционного зондирования Земли GISAT-1 на борту ракеты GSLV-F10 после "незначительной проблемы" с космическим аппаратом, сообщает издание India Today со ссылкой на источники.Ранее Индия планировала запустить спутник 28 марта в зависимости от погодных условий. При этом первоначально запуск GISAT-1 планировался с космодрома Шрихарикота 5 марта прошлого года, но был отложен за день до старта по техническим причинам. Как сообщали источники в Индийской организации космических исследований, задержка была вызвана пандемией коронавируса."Есть небольшая проблема со спутником. На данный момент мы планируем запустить его 18 апреля", - сообщил изданию неназванный представитель индийского космического агентства.GEO Imaging Satellite или GISAT - это разработанные в Индии спутники для получения фотографий поверхности Земли, позволяющие быстро получать изображения во время различных бедствий.Спутник снабжен пятью типами мультиспектральных камер и может почти в режиме реального времени проводить съемку обширных районов страны. Снимки всей территории Индии с разрешением 50 метров можно будет получать каждые 30 минут, повторная съемка любого района страны будет возможна в течение 5 минут.Геосинхронная спутниковая ракета-носитель (GSLV) - это одноразовая стартовая система, эксплуатируемая индийской организацией космических исследований.

https://ria.ru/20210326/sputnik-1603031311.html

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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индийская организация космических исследований, космос - риа наука, индия