В Киеве призвали готовиться к спецоперации по захвату Крыма
19:12 27.03.2021 (обновлено: 01:48 28.03.2021)
© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
© Фото : ВСУ
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинский политолог Петр Олещук в статье для "Главреда" назвал спецоперацию единственным способом "вернуть" Крым.
"Мы должны раз и навсегда забыть о том, что кто-то нам что-то отдаст просто так", — считает Полищук.
По его словам, ни один российский лидер не уступит Украине полуостров.
Как уточнил Полищук, спецоперация по "возвращению" Крыма возможна только при "благоприятных условиях".
"Но главное — надо быть к ней готовыми. Других путей нет и не может быть", — уверен автор.
Полищук заявил, что подготовка предполагает тренировку армии, приведение военно-промышленного комплекса Украины в необходимое состояние, а также международную поддержку и взаимодействие.
Украинские государственные деятели и эксперты часто выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины пообещал сделать тему полуострова "адской" для России, добавив, что над Симферополем "будет поднят украинский флаг".
В Госдуме эти высказывания называют пустыми. Украинские политики, заявляющие о "захвате" территорий, пытаются сыграть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он предположил, что такая риторика нужна, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем Украины.
На этой неделе президент Владимир Зеленский утвердил утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева во "возвращению" полуострова. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом. Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против России.