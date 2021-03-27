Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210327/spetsoperatsiya-1603137875.html
В Киеве призвали готовиться к спецоперации по захвату Крыма
В Киеве призвали готовиться к спецоперации по захвату Крыма
Украинский политолог Петр Олещук в статье для "Главреда" назвал спецоперацию единственным способом "вернуть" Крым. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-27T19:12
2021-03-28T01:48
россия
республика крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602624873_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_ac1acdd59c098e8a6202f148c2df8fd8.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинский политолог Петр Олещук в статье для "Главреда" назвал спецоперацию единственным способом "вернуть" Крым.По его словам, ни один российский лидер не уступит Украине полуостров.Как уточнил Полищук, спецоперация по "возвращению" Крыма возможна только при "благоприятных условиях"."Но главное — надо быть к ней готовыми. Других путей нет и не может быть", — уверен автор.Полищук заявил, что подготовка предполагает тренировку армии, приведение военно-промышленного комплекса Украины в необходимое состояние, а также международную поддержку и взаимодействие.Украинские государственные деятели и эксперты часто выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины пообещал сделать тему полуострова "адской" для России, добавив, что над Симферополем "будет поднят украинский флаг". В Госдуме эти высказывания называют пустыми. Украинские политики, заявляющие о "захвате" территорий, пытаются сыграть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он предположил, что такая риторика нужна, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем Украины.На этой неделе президент Владимир Зеленский утвердил утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева во "возвращению" полуострова. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом. Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против России.
https://ria.ru/20210327/strategiya-1603127853.html
https://ria.ru/20210327/krym-1603117729.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602624873_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_c4df2c9ef674ec977a06f4ed3a2d2931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, республика крым, украина

В Киеве призвали готовиться к спецоперации по захвату Крыма

19:12 27.03.2021 (обновлено: 01:48 28.03.2021)
 
© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Фото : ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинский политолог Петр Олещук в статье для "Главреда" назвал спецоперацию единственным способом "вернуть" Крым.
"Мы должны раз и навсегда забыть о том, что кто-то нам что-то отдаст просто так", — считает Полищук.
По его словам, ни один российский лидер не уступит Украине полуостров.
Как уточнил Полищук, спецоперация по "возвращению" Крыма возможна только при "благоприятных условиях".
"Но главное — надо быть к ней готовыми. Других путей нет и не может быть", — уверен автор.
Полищук заявил, что подготовка предполагает тренировку армии, приведение военно-промышленного комплекса Украины в необходимое состояние, а также международную поддержку и взаимодействие.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 17:18
Раскрыта новая стратегия Украины в случае войны с Россией
Украинские государственные деятели и эксперты часто выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины пообещал сделать тему полуострова "адской" для России, добавив, что над Симферополем "будет поднят украинский флаг".
В Госдуме эти высказывания называют пустыми. Украинские политики, заявляющие о "захвате" территорий, пытаются сыграть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он предположил, что такая риторика нужна, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем Украины.
На этой неделе президент Владимир Зеленский утвердил утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева во "возвращению" полуострова. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом. Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против России.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 15:36
Посол Японии на Украине прокомментировал позицию Киева по Крыму
 
РоссияРеспублика КрымУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29Женщина раскрыла секрет похудения на 40 килограммов за год
04:13В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины
04:10Bild написала о российских устройствах на немецких подлодках
04:08Эксперт дал советы по подготовке машины к лету
03:25В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса
03:07Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году
03:02Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку
02:51Попытка снять с мели заблокировавшее Суэцкий канал судно провалилась
02:38Американец рассказал, что его удивило при посещении магазина в России
02:17Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне
02:16В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека
02:09Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос
01:37Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США
01:10В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"
00:55 Назван наиболее полезный вид масла
00:49Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального
00:10Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента
00:09Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов
23:54Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью
23:36Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 18
Лента новостейМолния