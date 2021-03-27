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Eurasia Mining и АО "Росгео" создали СП по поиску металлов под Мурманском
Eurasia Mining и АО "Росгео" создали СП по поиску металлов под Мурманском
Международная горнодобывающая Eurasia Mining plc покупает 75% в дочерней компании "Росгеологии" за 500 тысяч долларов для реализации совместных проектов по... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T11:03
2021-03-27T11:03
росгеология
кольский полуостров
мурманская область
экономика
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Международная горнодобывающая Eurasia Mining plc покупает 75% в дочерней компании "Росгеологии" за 500 тысяч долларов для реализации совместных проектов по поиску металлов в Мурманской области, говорится в сообщении российской компании."АО "Росгео" и "Евразия Майнинг" (Eurasia Mining plc) заключили соглашение, предполагающее реализацию ряда совместных проектов на металлы платиновой группы, медь, никель и кобальт в Мурманской области", - говорится в сообщении."В рамках пилотного проекта "Евразия Майнинг" приобретает долю в 75% в юниорной компании, входящей в состав холдинга "Росгеология", за сумму 0,5 миллиона долларов с дополнительным платежом (Earn-out) по результатам подсчета запасов по стандартам JORC и выполнения других условий", - добавляется в релизе.При этом "Евразия Майнинг" получит колл-опцион на выкуп остальных 25% доли "Росгеологии" в совместном предприятии после подсчета запасов по стандартам JORC.Операционное управление СП и пилотным проектом будет отведено "Евразии Майнинг". В свою очередь, "Росгеология" вложит в совместный проект накопленный опыт и компетенции, в том числе проведет геологоразведочные работы и предоставит услуги геологического консалтинга, которые позволят получить эффективности инвестиций партнера в проект.Как отметил глава "Росгеологии" Сергей Горьков, слова которого приводятся в релизе, соглашение создает значительный потенциал для увеличения коммерческой контрактной базы по геологоразведке для подразделений северо-западного дивизиона компании."Мы рады значительно расширить портфель активов на Кольском полуострове, добавив участки недр, прилегающие к нашему действующему проекту Мончетундра, и создать здесь уникальный район добычи металлов платиновой группы", – добавил гендиректор "Евразия Майнинг" Джеймс Ньювенхейс.
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росгеология, кольский полуостров, мурманская область, экономика

Eurasia Mining и АО "Росгео" создали СП по поиску металлов под Мурманском

11:03 27.03.2021
 
© Фото : ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Шахта в Кемеровской области
Шахта в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Фото : ГУ МЧС РФ по Кемеровской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Международная горнодобывающая Eurasia Mining plc покупает 75% в дочерней компании "Росгеологии" за 500 тысяч долларов для реализации совместных проектов по поиску металлов в Мурманской области, говорится в сообщении российской компании.
"АО "Росгео" и "Евразия Майнинг" (Eurasia Mining plc) заключили соглашение, предполагающее реализацию ряда совместных проектов на металлы платиновой группы, медь, никель и кобальт в Мурманской области", - говорится в сообщении.
"В рамках пилотного проекта "Евразия Майнинг" приобретает долю в 75% в юниорной компании, входящей в состав холдинга "Росгеология", за сумму 0,5 миллиона долларов с дополнительным платежом (Earn-out) по результатам подсчета запасов по стандартам JORC и выполнения других условий", - добавляется в релизе.
При этом "Евразия Майнинг" получит колл-опцион на выкуп остальных 25% доли "Росгеологии" в совместном предприятии после подсчета запасов по стандартам JORC.
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"Росгеология" продолжит бурение стратиграфических скважин в море Лаптевых
Операционное управление СП и пилотным проектом будет отведено "Евразии Майнинг". В свою очередь, "Росгеология" вложит в совместный проект накопленный опыт и компетенции, в том числе проведет геологоразведочные работы и предоставит услуги геологического консалтинга, которые позволят получить эффективности инвестиций партнера в проект.
Как отметил глава "Росгеологии" Сергей Горьков, слова которого приводятся в релизе, соглашение создает значительный потенциал для увеличения коммерческой контрактной базы по геологоразведке для подразделений северо-западного дивизиона компании.
"Мы рады значительно расширить портфель активов на Кольском полуострове, добавив участки недр, прилегающие к нашему действующему проекту Мончетундра, и создать здесь уникальный район добычи металлов платиновой группы", – добавил гендиректор "Евразия Майнинг" Джеймс Ньювенхейс.
 
РосгеологияКольский полуостровМурманская областьЭкономика
 
 
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