https://ria.ru/20210327/sp-1603094145.html

Eurasia Mining и АО "Росгео" создали СП по поиску металлов под Мурманском

Eurasia Mining и АО "Росгео" создали СП по поиску металлов под Мурманском

Международная горнодобывающая Eurasia Mining plc покупает 75% в дочерней компании "Росгеологии" за 500 тысяч долларов для реализации совместных проектов по... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T11:03

2021-03-27T11:03

2021-03-27T11:03

росгеология

кольский полуостров

мурманская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594106954_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_8e7b8134cdef4f5fc4c8cbea655e8eee.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Международная горнодобывающая Eurasia Mining plc покупает 75% в дочерней компании "Росгеологии" за 500 тысяч долларов для реализации совместных проектов по поиску металлов в Мурманской области, говорится в сообщении российской компании."АО "Росгео" и "Евразия Майнинг" (Eurasia Mining plc) заключили соглашение, предполагающее реализацию ряда совместных проектов на металлы платиновой группы, медь, никель и кобальт в Мурманской области", - говорится в сообщении."В рамках пилотного проекта "Евразия Майнинг" приобретает долю в 75% в юниорной компании, входящей в состав холдинга "Росгеология", за сумму 0,5 миллиона долларов с дополнительным платежом (Earn-out) по результатам подсчета запасов по стандартам JORC и выполнения других условий", - добавляется в релизе.При этом "Евразия Майнинг" получит колл-опцион на выкуп остальных 25% доли "Росгеологии" в совместном предприятии после подсчета запасов по стандартам JORC.Операционное управление СП и пилотным проектом будет отведено "Евразии Майнинг". В свою очередь, "Росгеология" вложит в совместный проект накопленный опыт и компетенции, в том числе проведет геологоразведочные работы и предоставит услуги геологического консалтинга, которые позволят получить эффективности инвестиций партнера в проект.Как отметил глава "Росгеологии" Сергей Горьков, слова которого приводятся в релизе, соглашение создает значительный потенциал для увеличения коммерческой контрактной базы по геологоразведке для подразделений северо-западного дивизиона компании."Мы рады значительно расширить портфель активов на Кольском полуострове, добавив участки недр, прилегающие к нашему действующему проекту Мончетундра, и создать здесь уникальный район добычи металлов платиновой группы", – добавил гендиректор "Евразия Майнинг" Джеймс Ньювенхейс.

https://ria.ru/20201126/burenie-1586523143.html

кольский полуостров

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгеология, кольский полуостров, мурманская область, экономика