https://ria.ru/20210327/sneg-1603098734.html

В Вологде снег со льдом упал на коляску с ребенком

В Вологде снег со льдом упал на коляску с ребенком

Упавший лед травмировал 8-месячую девочку в Вологде, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T11:54

2021-03-27T11:54

2021-03-27T16:24

следственный комитет россии (ск рф)

вологда

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Упавший лед травмировал 8-месячую девочку в Вологде, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления СК.Инцидент произошел 26 марта на улице Козленской. Снежно-ледяная масса рухнула на коляску с ребенком, перевернув ее. Девочка госпитализирована с травмой головы."В Вологде следователи СК России выясняют обстоятельства травмирования 8-месячной девочки в результате падения снежно-ледяных масс на коляску", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом б части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210319/sneg-1601997339.html

вологда

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), вологда, происшествия