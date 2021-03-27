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В Вологде снег со льдом упал на коляску с ребенком
В Вологде снег со льдом упал на коляску с ребенком
Упавший лед травмировал 8-месячую девочку в Вологде, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T11:54
2021-03-27T11:54
2021-03-27T16:24
следственный комитет россии (ск рф)
вологда
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Упавший лед травмировал 8-месячую девочку в Вологде, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления СК.Инцидент произошел 26 марта на улице Козленской. Снежно-ледяная масса рухнула на коляску с ребенком, перевернув ее. Девочка госпитализирована с травмой головы."В Вологде следователи СК России выясняют обстоятельства травмирования 8-месячной девочки в результате падения снежно-ледяных масс на коляску", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом б части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20210319/sneg-1601997339.html
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следственный комитет россии (ск рф), вологда, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар – РИА Новости.
Упавший лед травмировал 8-месячую девочку в Вологде
, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления СК
.
Инцидент произошел 26 марта на улице Козленской. Снежно-ледяная масса рухнула на коляску с ребенком, перевернув ее. Девочка госпитализирована с травмой головы.
"В Вологде следователи СК России выясняют обстоятельства травмирования 8-месячной девочки в результате падения снежно-ледяных масс на коляску", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом б части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Расследование уголовного дела продолжается.