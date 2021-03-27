https://ria.ru/20210327/siriya-1603150987.html

Боевики блокируют выход граждан через пункты пропуска в Сирии

Боевики блокируют выход граждан через пункты пропуска в Сирии

Боевики незаконных вооруженных формирований препятствуют выходу граждан через пункты пропуска в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил заместитель... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T22:32

2021-03-27T22:32

2021-03-27T22:32

центр примирения враждующих сторон в сирии

война в сирии

идлиб (мухафаза)

сирия

алеппо

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Боевики незаконных вооруженных формирований препятствуют выходу граждан через пункты пропуска в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.В Сирии работают пункты пропуска "Серакаб" и "Мизнас" в провинции Идлиб и "Абу-Зейдин" в провинции Алеппо, открытые при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон."По поступающей в российский ЦПВС информации, боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооружённым силам Турции территории, препятствуют выходу граждан через указанные пункты пропуска, блокируя передвижение людей и транспортных средств под угрозой применения силы и ареста", - сказал Карпов.По его словам, боевики выставляют блокпосты на дорогах, которые ведут к пунктам пропуска, а также проводят постановочные митинги своих сторонников, чтобы сорвать возобновление работы гуманитарных коридоров."Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командование подразделений вооруженных сил Турции, осуществляющих контроль над территориями в Сирии, выполнить взятые на себя обязательства и обеспечить свободное и безопасное передвижение граждан в коридорах выхода в соответствии с достигнутыми договоренностями", - заключил Карпов.

https://ria.ru/20210325/migranty-1602767678.html

https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html

идлиб (мухафаза)

сирия

алеппо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр примирения враждующих сторон в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире