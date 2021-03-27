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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210327/siriya-1603150987.html
Боевики блокируют выход граждан через пункты пропуска в Сирии
Боевики блокируют выход граждан через пункты пропуска в Сирии
Боевики незаконных вооруженных формирований препятствуют выходу граждан через пункты пропуска в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил заместитель... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T22:32
2021-03-27T22:32
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Боевики незаконных вооруженных формирований препятствуют выходу граждан через пункты пропуска в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.В Сирии работают пункты пропуска "Серакаб" и "Мизнас" в провинции Идлиб и "Абу-Зейдин" в провинции Алеппо, открытые при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон."По поступающей в российский ЦПВС информации, боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооружённым силам Турции территории, препятствуют выходу граждан через указанные пункты пропуска, блокируя передвижение людей и транспортных средств под угрозой применения силы и ареста", - сказал Карпов.По его словам, боевики выставляют блокпосты на дорогах, которые ведут к пунктам пропуска, а также проводят постановочные митинги своих сторонников, чтобы сорвать возобновление работы гуманитарных коридоров."Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командование подразделений вооруженных сил Турции, осуществляющих контроль над территориями в Сирии, выполнить взятые на себя обязательства и обеспечить свободное и безопасное передвижение граждан в коридорах выхода в соответствии с достигнутыми договоренностями", - заключил Карпов.
https://ria.ru/20210325/migranty-1602767678.html
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центр примирения враждующих сторон в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Боевики блокируют выход граждан через пункты пропуска в Сирии

22:32 27.03.2021
 
© AP PhotoСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Боевики незаконных вооруженных формирований препятствуют выходу граждан через пункты пропуска в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
В Сирии работают пункты пропуска "Серакаб" и "Мизнас" в провинции Идлиб и "Абу-Зейдин" в провинции Алеппо, открытые при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон.
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"По поступающей в российский ЦПВС информации, боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооружённым силам Турции территории, препятствуют выходу граждан через указанные пункты пропуска, блокируя передвижение людей и транспортных средств под угрозой применения силы и ареста", - сказал Карпов.
По его словам, боевики выставляют блокпосты на дорогах, которые ведут к пунктам пропуска, а также проводят постановочные митинги своих сторонников, чтобы сорвать возобновление работы гуманитарных коридоров.
"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командование подразделений вооруженных сил Турции, осуществляющих контроль над территориями в Сирии, выполнить взятые на себя обязательства и обеспечить свободное и безопасное передвижение граждан в коридорах выхода в соответствии с достигнутыми договоренностями", - заключил Карпов.
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