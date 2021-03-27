https://ria.ru/20210327/sintszyan-1603125828.html

Китай ввел санкции против физических лиц и компаний из США и Канады

Китай ввел санкции против физических лиц и компаний из США и Канады

Китай ввел ограничения против канадских и американских лиц и организаций после односторонних санкций США и Канады из-за Синьцзяна. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T16:54

2021-03-27T16:54

2021-03-27T19:57

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ПЕКИН, 27 мар — РИА новости. Китай ввел ограничения против канадских и американских лиц и организаций после односторонних санкций США и Канады из-за Синьцзяна. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел КНР.В понедельник главы МИД ЕС внесли четырех граждан Китая и одну организацию в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека из-за преследования "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже о мерах против КНР объявили США, Канада и Великобритания. Китайский МИД уже ввел ответные санкции против Брюсселя и Лондона.Лицам и компаниям из списка КНР запретили въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао. Кроме того, китайские граждане и организации теперь не смогут вести с ними бизнес.Как отмечается в заявлении МИД, Пекин призывает США и Канаду исправить "ошибочные действия" в отношении КНР из-за Синьцзяна и прекратить вмешательство во внутренние дела страны."Правительство Китая полно решимости защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития станы", — сказано на сайте МИД.В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон и Оттава "должны прекратить политические манипуляции вокруг темы Синьцзяна, перестать вмешиваться во внутренние дела Китая в какой бы то ни было форме и не идти дальше по ошибочному пути".В августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации заявили, что до миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В МИД КНР указали, что эта информация ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Как утверждают китайские власти, связанные с Синьцзяном проблемы — это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, а вопросы насилия, терроризма и сепаратизма.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/kitay-1602700750.html

https://ria.ru/20210327/sanktsii-1603122215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид кнр, пекин, китай, сша, в мире