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Китай ввел санкции против физических лиц и компаний из США и Канады
Китай ввел санкции против физических лиц и компаний из США и Канады
Китай ввел ограничения против канадских и американских лиц и организаций после односторонних санкций США и Канады из-за Синьцзяна. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T16:54
2021-03-27T19:57
мид кнр
пекин
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 27 мар — РИА новости. Китай ввел ограничения против канадских и американских лиц и организаций после односторонних санкций США и Канады из-за Синьцзяна. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел КНР.В понедельник главы МИД ЕС внесли четырех граждан Китая и одну организацию в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека из-за преследования "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже о мерах против КНР объявили США, Канада и Великобритания. Китайский МИД уже ввел ответные санкции против Брюсселя и Лондона.Лицам и компаниям из списка КНР запретили въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао. Кроме того, китайские граждане и организации теперь не смогут вести с ними бизнес.Как отмечается в заявлении МИД, Пекин призывает США и Канаду исправить "ошибочные действия" в отношении КНР из-за Синьцзяна и прекратить вмешательство во внутренние дела страны."Правительство Китая полно решимости защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития станы", — сказано на сайте МИД.В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон и Оттава "должны прекратить политические манипуляции вокруг темы Синьцзяна, перестать вмешиваться во внутренние дела Китая в какой бы то ни было форме и не идти дальше по ошибочному пути".В августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации заявили, что до миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В МИД КНР указали, что эта информация ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Как утверждают китайские власти, связанные с Синьцзяном проблемы — это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, а вопросы насилия, терроризма и сепаратизма.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/kitay-1602700750.html
https://ria.ru/20210327/sanktsii-1603122215.html
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мид кнр, пекин, китай, сша, в мире

Китай ввел санкции против физических лиц и компаний из США и Канады

16:54 27.03.2021 (обновлено: 19:57 27.03.2021)
 
CC BY 2.0 / Timmy Denike / ShanghaiШанхай
Шанхай - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
CC BY 2.0 / Timmy Denike / Shanghai
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ПЕКИН, 27 мар — РИА новости. Китай ввел ограничения против канадских и американских лиц и организаций после односторонних санкций США и Канады из-за Синьцзяна. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел КНР.
В понедельник главы МИД ЕС внесли четырех граждан Китая и одну организацию в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека из-за преследования "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Позже о мерах против КНР объявили США, Канада и Великобритания. Китайский МИД уже ввел ответные санкции против Брюсселя и Лондона.
Председатель Европарламента Давид Сассоли - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 18:45
Глава Европарламента назвал "неприемлемыми" ответные санкции Китая
Лицам и компаниям из списка КНР запретили въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао. Кроме того, китайские граждане и организации теперь не смогут вести с ними бизнес.
Как отмечается в заявлении МИД, Пекин призывает США и Канаду исправить "ошибочные действия" в отношении КНР из-за Синьцзяна и прекратить вмешательство во внутренние дела страны.
"Правительство Китая полно решимости защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития станы", — сказано на сайте МИД.
В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон и Оттава "должны прекратить политические манипуляции вокруг темы Синьцзяна, перестать вмешиваться во внутренние дела Китая в какой бы то ни было форме и не идти дальше по ошибочному пути".
В августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации заявили, что до миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В МИД КНР указали, что эта информация ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Как утверждают китайские власти, связанные с Синьцзяном проблемы — это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, а вопросы насилия, терроризма и сепаратизма.
Площадь Тяньаньмэнь в центре Пекина - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 16:22
В Китае заявили о введении ответных санкций против США и Канады
 
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