https://ria.ru/20210327/shpionazh-1603079559.html
Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для "Хезболлах"
Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для "Хезболлах"
Экс-переводчица Пентагона Мариам Томпсон признала себя виновной в попытке передать ливанскому движению "Хезболлах" информацию об убийстве американскими военными РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T03:32
2021-03-27T03:32
2021-03-27T03:32
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Экс-переводчица Пентагона Мариам Томпсон признала себя виновной в попытке передать ливанскому движению "Хезболлах" информацию об убийстве американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, сообщило министерство юстиции США.США 3 января 2020 года провели в Ираке операцию, в результате которой был убит командующий элитным Корпусом стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани.После этого неизвестный человек связался c Томпсон, которая работала на неназванной базе Пентагона за рубежом, и назвался представителем "Хезболлах", а также попросил о содействии. Поскольку против этого неназванного человека не выдвинуто обвинений, можно предположить, что он был информатором американских спецслужб.По просьбе этого человека Томпсон получила доступ к данным не менее чем о 10 источниках американской разведки, включая имена и фотографии, а также их отчеты. После того как она различными способами передала информацию своему контакту, тот пригласил ее на встречу с военным командиром "Хезболлах". В конечном итоге Томпсон арестовали 27 февраля 2020 года.Ей грозит пожизненное заключение, несмотря на то что она признала вину.
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министерство обороны сша, хезболла, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости.
Экс-переводчица Пентагона
Мариам Томпсон признала себя виновной в попытке передать ливанскому движению "Хезболлах
" информацию об убийстве американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, сообщило министерство юстиции США
.
США
3 января 2020 года провели в Ираке
операцию, в результате которой был убит командующий элитным Корпусом стражей исламской революции
Ирана Касем Сулеймани
.
После этого неизвестный человек связался c Томпсон, которая работала на неназванной базе Пентагона за рубежом, и назвался представителем "Хезболлах", а также попросил о содействии. Поскольку против этого неназванного человека не выдвинуто обвинений, можно предположить, что он был информатором американских спецслужб.
По просьбе этого человека Томпсон получила доступ к данным не менее чем о 10 источниках американской разведки, включая имена и фотографии, а также их отчеты. После того как она различными способами передала информацию своему контакту, тот пригласил ее на встречу с военным командиром "Хезболлах". В конечном итоге Томпсон арестовали 27 февраля 2020 года.
Ей грозит пожизненное заключение, несмотря на то что она признала вину.