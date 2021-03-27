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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210327/sertifikat-1603141045.html
В Нью-Йорке ввели добровольные "паспорта вакцинации"
В Нью-Йорке ввели добровольные "паспорта вакцинации"
Власти штата Нью-Йорк первыми в США ввели в обращение цифровой "сертификат", который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T19:47
2021-03-27T19:48
распространение коронавируса
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
университет джонса хопкинса
нью-йорк (штат)
сша
технологии
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Власти штата Нью-Йорк первыми в США ввели в обращение цифровой "сертификат", который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек вакцинировался от коронавируса или его тест на COVID отрицательный."Мы запускаем Excelsior Pass, бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус", - сообщил в Twitter-аккаунте губернатор штата Эндрю Куомо.Как сообщается на сайте департамента здравоохранения штата, для того, чтобы получить доступ к "сертификату" в виде QR-кода, нужно будет скачать специальное приложение в Apple App Store или Google Play Store. Можно будет также распечатать код со специального сайта и взять с собой. Предполагается, что компании и площадки будут сканировать этот код и подтверждать подлинность "сертификата".Участие в программе Excelsior Pass добровольное. Жители штата по-прежнему смогут подтверждать свою вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус другими способами - при помощи других телефонных приложений и документов.Согласно последним данным, в США полную вакцинацию прошли уже свыше 45 миллионов человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 30 миллионов, более 548 тысяч скончались. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/sertifikat-1601551744.html
https://ria.ru/20210228/pasport-1599129614.html
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эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), университет джонса хопкинса, нью-йорк (штат), сша, технологии, в мире

В Нью-Йорке ввели добровольные "паспорта вакцинации"

19:47 27.03.2021 (обновлено: 19:48 27.03.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Власти штата Нью-Йорк первыми в США ввели в обращение цифровой "сертификат", который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек вакцинировался от коронавируса или его тест на COVID отрицательный.
"Мы запускаем Excelsior Pass, бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус", - сообщил в Twitter-аккаунте губернатор штата Эндрю Куомо.
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Как сообщается на сайте департамента здравоохранения штата, для того, чтобы получить доступ к "сертификату" в виде QR-кода, нужно будет скачать специальное приложение в Apple App Store или Google Play Store. Можно будет также распечатать код со специального сайта и взять с собой. Предполагается, что компании и площадки будут сканировать этот код и подтверждать подлинность "сертификата".
Участие в программе Excelsior Pass добровольное. Жители штата по-прежнему смогут подтверждать свою вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус другими способами - при помощи других телефонных приложений и документов.
Согласно последним данным, в США полную вакцинацию прошли уже свыше 45 миллионов человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 30 миллионов, более 548 тысяч скончались. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.
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Распространение коронавирусаЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Университет Джонса ХопкинсаНью-Йорк (штат)СШАТехнологииВ мире
 
 
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