https://ria.ru/20210327/sertifikat-1603141045.html

В Нью-Йорке ввели добровольные "паспорта вакцинации"

В Нью-Йорке ввели добровольные "паспорта вакцинации"

Власти штата Нью-Йорк первыми в США ввели в обращение цифровой "сертификат", который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T19:47

2021-03-27T19:47

2021-03-27T19:48

распространение коронавируса

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

университет джонса хопкинса

нью-йорк (штат)

сша

технологии

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Власти штата Нью-Йорк первыми в США ввели в обращение цифровой "сертификат", который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек вакцинировался от коронавируса или его тест на COVID отрицательный."Мы запускаем Excelsior Pass, бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус", - сообщил в Twitter-аккаунте губернатор штата Эндрю Куомо.Как сообщается на сайте департамента здравоохранения штата, для того, чтобы получить доступ к "сертификату" в виде QR-кода, нужно будет скачать специальное приложение в Apple App Store или Google Play Store. Можно будет также распечатать код со специального сайта и взять с собой. Предполагается, что компании и площадки будут сканировать этот код и подтверждать подлинность "сертификата".Участие в программе Excelsior Pass добровольное. Жители штата по-прежнему смогут подтверждать свою вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус другими способами - при помощи других телефонных приложений и документов.Согласно последним данным, в США полную вакцинацию прошли уже свыше 45 миллионов человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 30 миллионов, более 548 тысяч скончались. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/sertifikat-1601551744.html

https://ria.ru/20210228/pasport-1599129614.html

нью-йорк (штат)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), университет джонса хопкинса, нью-йорк (штат), сша, технологии, в мире