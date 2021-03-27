В Нью-Йорке ввели добровольные "паспорта вакцинации"
19:47 27.03.2021 (обновлено: 19:48 27.03.2021)
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19
© AP Photo / Jae C. Hong
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Власти штата Нью-Йорк первыми в США ввели в обращение цифровой "сертификат", который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек вакцинировался от коронавируса или его тест на COVID отрицательный.
"Мы запускаем Excelsior Pass, бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус", - сообщил в Twitter-аккаунте губернатор штата Эндрю Куомо.
Как сообщается на сайте департамента здравоохранения штата, для того, чтобы получить доступ к "сертификату" в виде QR-кода, нужно будет скачать специальное приложение в Apple App Store или Google Play Store. Можно будет также распечатать код со специального сайта и взять с собой. Предполагается, что компании и площадки будут сканировать этот код и подтверждать подлинность "сертификата".
Участие в программе Excelsior Pass добровольное. Жители штата по-прежнему смогут подтверждать свою вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус другими способами - при помощи других телефонных приложений и документов.
Согласно последним данным, в США полную вакцинацию прошли уже свыше 45 миллионов человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 30 миллионов, более 548 тысяч скончались. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.