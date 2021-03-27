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Путин оценил роль Росгвардии в решении государственных задач
Путин оценил роль Росгвардии в решении государственных задач
Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T09:41
2021-03-27T11:05
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником.Он отметил, что созданная пять лет назад Росгвардия стала "самостоятельной, значимой структурой", которая эффективно участвует в решении государственных задач — участвует в борьбе с терроризмом, контролирует гражданский оборот оружия, "стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий", в том числе во время крупных международных форумов.Президент подчеркнул, что росгвардейцы "достойно выполняют гуманитарную миссию" — реализацию профилактических режимов, введенных в российских регионах из-за ситуации с коронавирусом.Глава государства также пожелал ветеранам, росгвардейцам и их семьям здоровья, счастья и успехов.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, владимир путин, безопасность

Путин оценил роль Росгвардии в решении государственных задач

09:41 27.03.2021 (обновлено: 11:05 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником.
Он отметил, что созданная пять лет назад Росгвардия стала "самостоятельной, значимой структурой", которая эффективно участвует в решении государственных задач — участвует в борьбе с терроризмом, контролирует гражданский оборот оружия, "стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий", в том числе во время крупных международных форумов.

"Благодарю всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии за грамотное, четкое решение стоящих перед вами задач, за готовность нести свою важную, востребованную службу в самых сложных условиях, за то, что вы всегда на своем посту", — гласит стенограмма поздравления Путина, опубликованная на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что росгвардейцы "достойно выполняют гуманитарную миссию" — реализацию профилактических режимов, введенных в российских регионах из-за ситуации с коронавирусом.
Глава государства также пожелал ветеранам, росгвардейцам и их семьям здоровья, счастья и успехов.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииВладимир ПутинБезопасность
 
 
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