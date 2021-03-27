https://ria.ru/20210327/rosgvardiya-1603087964.html

Путин оценил роль Росгвардии в решении государственных задач

Путин оценил роль Росгвардии в решении государственных задач

Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T09:41

2021-03-27T09:41

2021-03-27T11:05

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

владимир путин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602930649_0:15:3152:1787_1920x0_80_0_0_5ac7f1636569e57723dad4ee99068c1e.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником.Он отметил, что созданная пять лет назад Росгвардия стала "самостоятельной, значимой структурой", которая эффективно участвует в решении государственных задач — участвует в борьбе с терроризмом, контролирует гражданский оборот оружия, "стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий", в том числе во время крупных международных форумов.Президент подчеркнул, что росгвардейцы "достойно выполняют гуманитарную миссию" — реализацию профилактических режимов, введенных в российских регионах из-за ситуации с коронавирусом.Глава государства также пожелал ветеранам, росгвардейцам и их семьям здоровья, счастья и успехов.

https://ria.ru/20210326/marka-1602979860.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, владимир путин, безопасность