https://ria.ru/20210327/robot-1603085732.html

Росгвардия показала новых роботов для разминирования

Росгвардия показала новых роботов для разминирования

Росгвардия продемонстрировала работу новых роботов, предназначенных для разминирования, они могут нести на себе дополнительное оборудование массой до 20 кг, а... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T09:04

2021-03-27T09:04

2021-03-27T19:17

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

технологии

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Росгвардия продемонстрировала работу новых роботов, предназначенных для разминирования, они могут нести на себе дополнительное оборудование массой до 20 кг, а также перевозить на манипуляторе объекты такой же массы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Под руководством инженерного управления Росгвардии модернизирован мобильный робототехнический комплекс МРК-15, применяемый подразделениями ОМОН и СОБР Росгвардии при выполнении различных технологических операций, а также при работе со взрывоопасными предметами с использованием комплектов навесного дополнительного оборудования... МРК-15 предназначен для проведения визуальной разведки потенциально опасных зон, поиска, эвакуации или уничтожения взрывных устройств", - говорится в сообщении.Уточняется, что комплекс способен транспортировать на себе дополнительное оборудование массой до 20 килограммов, удерживая манипулятором на корпусе мобильного робота, грузить предполагаемую бомбу в защищенный контейнер, манипулировать объектами массой до 5 кг на полном вылете манипулятора и до 20 кг - на расстоянии до 0,2 метра. Кроме того, робот может управлять электрическими инструментами - аккумуляторной углошлифовальной машиной или дрелью.Помимо этого, росгвардейцы показали работу инженерной машины СИМ-4 - она представляет собой специальный бронированный автобус "Федерал-М" с установленным на нем комплексом аппаратуры и оборудования. Автомобиль нужен для ведения инженерной разведки и сопровождения колонн войск национальной гвардии.Кроме того, на снабжение национальной гвардии для обеспечения работы инженерно-технических групп ОМОН для разведки, обнаружения, локализации и обезвреживания взрывоопасных объектов принят передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов "АРАКС" на базе автомашины Peugeot Boxer.

https://ria.ru/20210326/marka-1602979860.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новый робот Росгвардии МРК-15 для работ по разминированию Росгвардия продемонстрировала работу новых роботов, предназначенных для разминирования, они могут нести на себе дополнительное оборудование массой до 20 кг, а также перевозить на манипуляторе объекты такой же массы. 2021-03-27T09:04 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, технологии