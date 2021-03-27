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Росгвардия показала новых роботов для разминирования
Росгвардия показала новых роботов для разминирования
Росгвардия продемонстрировала работу новых роботов, предназначенных для разминирования, они могут нести на себе дополнительное оборудование массой до 20 кг, а... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T09:04
2021-03-27T19:17
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
технологии
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Росгвардия продемонстрировала работу новых роботов, предназначенных для разминирования, они могут нести на себе дополнительное оборудование массой до 20 кг, а также перевозить на манипуляторе объекты такой же массы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Под руководством инженерного управления Росгвардии модернизирован мобильный робототехнический комплекс МРК-15, применяемый подразделениями ОМОН и СОБР Росгвардии при выполнении различных технологических операций, а также при работе со взрывоопасными предметами с использованием комплектов навесного дополнительного оборудования... МРК-15 предназначен для проведения визуальной разведки потенциально опасных зон, поиска, эвакуации или уничтожения взрывных устройств", - говорится в сообщении.Уточняется, что комплекс способен транспортировать на себе дополнительное оборудование массой до 20 килограммов, удерживая манипулятором на корпусе мобильного робота, грузить предполагаемую бомбу в защищенный контейнер, манипулировать объектами массой до 5 кг на полном вылете манипулятора и до 20 кг - на расстоянии до 0,2 метра. Кроме того, робот может управлять электрическими инструментами - аккумуляторной углошлифовальной машиной или дрелью.Помимо этого, росгвардейцы показали работу инженерной машины СИМ-4 - она представляет собой специальный бронированный автобус "Федерал-М" с установленным на нем комплексом аппаратуры и оборудования. Автомобиль нужен для ведения инженерной разведки и сопровождения колонн войск национальной гвардии.Кроме того, на снабжение национальной гвардии для обеспечения работы инженерно-технических групп ОМОН для разведки, обнаружения, локализации и обезвреживания взрывоопасных объектов принят передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов "АРАКС" на базе автомашины Peugeot Boxer.
https://ria.ru/20210326/marka-1602979860.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новый робот Росгвардии МРК-15 для работ по разминированию
Росгвардия продемонстрировала работу новых роботов, предназначенных для разминирования, они могут нести на себе дополнительное оборудование массой до 20 кг, а также перевозить на манипуляторе объекты такой же массы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, технологии

Росгвардия показала новых роботов для разминирования

09:04 27.03.2021 (обновлено: 19:17 27.03.2021)
 
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Росгвардия продемонстрировала работу новых роботов, предназначенных для разминирования, они могут нести на себе дополнительное оборудование массой до 20 кг, а также перевозить на манипуляторе объекты такой же массы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Под руководством инженерного управления Росгвардии модернизирован мобильный робототехнический комплекс МРК-15, применяемый подразделениями ОМОН и СОБР Росгвардии при выполнении различных технологических операций, а также при работе со взрывоопасными предметами с использованием комплектов навесного дополнительного оборудования... МРК-15 предназначен для проведения визуальной разведки потенциально опасных зон, поиска, эвакуации или уничтожения взрывных устройств", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что комплекс способен транспортировать на себе дополнительное оборудование массой до 20 килограммов, удерживая манипулятором на корпусе мобильного робота, грузить предполагаемую бомбу в защищенный контейнер, манипулировать объектами массой до 5 кг на полном вылете манипулятора и до 20 кг - на расстоянии до 0,2 метра. Кроме того, робот может управлять электрическими инструментами - аккумуляторной углошлифовальной машиной или дрелью.
Помимо этого, росгвардейцы показали работу инженерной машины СИМ-4 - она представляет собой специальный бронированный автобус "Федерал-М" с установленным на нем комплексом аппаратуры и оборудования. Автомобиль нужен для ведения инженерной разведки и сопровождения колонн войск национальной гвардии.
Кроме того, на снабжение национальной гвардии для обеспечения работы инженерно-технических групп ОМОН для разведки, обнаружения, локализации и обезвреживания взрывоопасных объектов принят передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов "АРАКС" на базе автомашины Peugeot Boxer.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииТехнологии
 
 
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