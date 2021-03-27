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В России создают робота для работы в открытом космосе
В России создают робота для работы в открытом космосе
Головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента МКС) начали создание первого... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T01:08
2021-03-27T01:23
россия
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента МКС) начали создание первого российского человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".НПО "Андроидная техника" - создатели робота "Федора", который побывал на МКС в 2019 году. Тогда же исполнительный директор компании Евгений Дудоров рассказал РИА Новости, что через несколько лет на МКС может быть запущен потомок робота "Федора" - предназначенный для работы в открытом космосе. Это будет своеобразный "робот-Леонов" – по аналогии с первым человеком, вышедшим в открытый космос, - Алексеем Леоновым. В роботе будут использованы технологии, опробованные в роботе "Федоре"."Теледроид" будет выглядеть как торс человека без ног, в отличие от "Федора". Планируется, что робот будет размещен на манипуляторе, который обеспечит его перемещение между модулями станции. Функционировать робот будет в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые типовые операций робот сможет выполнять самостоятельно. Все этапы разработки, как ранее сообщал Дудоров, будут закончены к 2025 году. После этого местом "проживания" "Теледроида" станет поверхность научно-энергетического модуля."Целевая работа "Теледроид" в первую очередь направлена на отработку технологий (в том числе искусственного интеллекта) космической робототехники, необходимой для дальнейшего освоения космоса и планет", - уточнили в госкорпорации.
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россия, космос - риа наука, роскосмос

В России создают робота для работы в открытом космосе

01:08 27.03.2021 (обновлено: 01:23 27.03.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровЗемля
Земля - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента МКС) начали создание первого российского человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".
"Работы проводятся в рамках целевой работы "Теледроид" долгосрочной программы целевых работ на Международной космической станции. Непосредственно созданием робототехнической системы "Теледроид" будет заниматься НПО "Андроидная техника", - рассказали в госкорпорации.
НПО "Андроидная техника" - создатели робота "Федора", который побывал на МКС в 2019 году. Тогда же исполнительный директор компании Евгений Дудоров рассказал РИА Новости, что через несколько лет на МКС может быть запущен потомок робота "Федора" - предназначенный для работы в открытом космосе. Это будет своеобразный "робот-Леонов" – по аналогии с первым человеком, вышедшим в открытый космос, - Алексеем Леоновым. В роботе будут использованы технологии, опробованные в роботе "Федоре".
"Теледроид" будет выглядеть как торс человека без ног, в отличие от "Федора". Планируется, что робот будет размещен на манипуляторе, который обеспечит его перемещение между модулями станции. Функционировать робот будет в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые типовые операций робот сможет выполнять самостоятельно. Все этапы разработки, как ранее сообщал Дудоров, будут закончены к 2025 году. После этого местом "проживания" "Теледроида" станет поверхность научно-энергетического модуля.
"Целевая работа "Теледроид" в первую очередь направлена на отработку технологий (в том числе искусственного интеллекта) космической робототехники, необходимой для дальнейшего освоения космоса и планет", - уточнили в госкорпорации.
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