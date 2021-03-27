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Администрация Суэцкого канала рассказала о работах по его разблокировке
Администрация Суэцкого канала рассказала о работах по его разблокировке
Работы по снятию севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва, заявил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T16:49
2021-03-27T16:50
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
красное море
суэц
в мире
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СУЭЦ (Египет), 27 мар – РИА Новости. Работы по снятию севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва, заявил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа."Работы по снятию севшего на мель контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва", - сказал Рабиа на проходящей в эти минуты пресс-конференции в Суэце.По его словам, в операции по снятию с мели судна участвуют 10 буксиров. Он также отметил, что ситуация осложняется размерами контейнеровоза и количеством контейнеров на нем.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение по нему. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что снятие с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале может произойти в субботу, так как попытки освободить судно значительно продвинулись вечером в пятницу.Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что для снятия судна с мели потребуется по крайней мере два-три дня.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, красное море, суэц, в мире

Администрация Суэцкого канала рассказала о работах по его разблокировке

16:49 27.03.2021 (обновлено: 16:50 27.03.2021)
 
© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
Читать ria.ru в
СУЭЦ (Египет), 27 мар – РИА Новости. Работы по снятию севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва, заявил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа.
"Работы по снятию севшего на мель контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва", - сказал Рабиа на проходящей в эти минуты пресс-конференции в Суэце.
По его словам, в операции по снятию с мели судна участвуют 10 буксиров. Он также отметил, что ситуация осложняется размерами контейнеровоза и количеством контейнеров на нем.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение по нему. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
Вчера, 08:00
Пробка на миллиарды: чем обернется блокировка Суэцкого канала
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что снятие с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале может произойти в субботу, так как попытки освободить судно значительно продвинулись вечером в пятницу.
Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что для снятия судна с мели потребуется по крайней мере два-три дня.
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналКрасное мореСуэцВ мире
 
 
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