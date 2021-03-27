https://ria.ru/20210327/razblokirovka-1603125315.html

Администрация Суэцкого канала рассказала о работах по его разблокировке

Администрация Суэцкого канала рассказала о работах по его разблокировке

Работы по снятию севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва, заявил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T16:49

2021-03-27T16:49

2021-03-27T16:50

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

красное море

суэц

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602964819_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_f530c97f45863690e7526b091adadc0d.jpg

СУЭЦ (Египет), 27 мар – РИА Новости. Работы по снятию севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва, заявил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа."Работы по снятию севшего на мель контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва", - сказал Рабиа на проходящей в эти минуты пресс-конференции в Суэце.По его словам, в операции по снятию с мели судна участвуют 10 буксиров. Он также отметил, что ситуация осложняется размерами контейнеровоза и количеством контейнеров на нем.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение по нему. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что снятие с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале может произойти в субботу, так как попытки освободить судно значительно продвинулись вечером в пятницу.Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что для снятия судна с мели потребуется по крайней мере два-три дня.

https://ria.ru/20210327/suets-1603043824.html

суэцкий канал

красное море

суэц

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, красное море, суэц, в мире