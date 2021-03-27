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Кадры с российскими атомными ракетоносцами поразили японцев
Кадры с российскими атомными ракетоносцами поразили японцев
Кадры учений российских атомных ракетоносцев в Арктике, обнародованные Министерством обороны России, стали самым популярным твитом на странице в Twitter... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T10:09
2021-03-27T10:09
2021-03-27T16:42
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ТОКИО, 27 мар — РИА Новости. Кадры учений российских атомных ракетоносцев в Арктике, обнародованные Министерством обороны России, стали самым популярным твитом на странице в Twitter японского телеканала NHK.За последние два часа эта новость собрала наибольшее число просмотров.В пятницу Минобороны России обнародовало кадры учений атомных ракетоносцев, которые всплывают в Арктике, ломая полутораметровый слой льда. По словам главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, впервые в истории Военно-морского флота подлодки всплыли "по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров".В рамках комплексной экспедиции "Умка-21" в Арктике задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. В районе, где проходит экспедиция, средняя температура минус 25-30 градусов по Цельсию, порывы ветра достигают 32 метров в секунду.
https://ria.ru/20210326/umka-2021-1603016587.html
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Российские атомные подлодки всплыли из-подо льда в Арктике впервые в истории ВМФ
Российские атомные подлодки всплыли из-подо льда в Арктике впервые в истории ВМФ
2021-03-27T10:09
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россия, япония, twitter, в мире
ТОКИО, 27 мар — РИА Новости.
Кадры учений российских атомных ракетоносцев в Арктике
, обнародованные Министерством обороны России, стали самым популярным твитом на странице в Twitter
японского телеканала NHK
.
За последние два часа эта новость собрала наибольшее число просмотров.
В пятницу Минобороны России обнародовало кадры учений атомных ракетоносцев, которые всплывают в Арктике, ломая полутораметровый слой льда. По словам главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, впервые в истории Военно-морского флота подлодки всплыли "по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров".
В рамках комплексной экспедиции "Умка-21" в Арктике задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. В районе, где проходит экспедиция, средняя температура минус 25-30 градусов по Цельсию, порывы ветра достигают 32 метров в секунду.