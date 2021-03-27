https://ria.ru/20210327/raketonostsy-1603089813.html

Кадры с российскими атомными ракетоносцами поразили японцев

Кадры с российскими атомными ракетоносцами поразили японцев

Кадры учений российских атомных ракетоносцев в Арктике, обнародованные Министерством обороны России, стали самым популярным твитом на странице в Twitter... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T10:09

2021-03-27T10:09

2021-03-27T16:42

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ТОКИО, 27 мар — РИА Новости. Кадры учений российских атомных ракетоносцев в Арктике, обнародованные Министерством обороны России, стали самым популярным твитом на странице в Twitter японского телеканала NHK.За последние два часа эта новость собрала наибольшее число просмотров.В пятницу Минобороны России обнародовало кадры учений атомных ракетоносцев, которые всплывают в Арктике, ломая полутораметровый слой льда. По словам главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, впервые в истории Военно-морского флота подлодки всплыли "по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров".В рамках комплексной экспедиции "Умка-21" в Арктике задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. В районе, где проходит экспедиция, средняя температура минус 25-30 градусов по Цельсию, порывы ветра достигают 32 метров в секунду.

https://ria.ru/20210326/umka-2021-1603016587.html

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Российские атомные подлодки всплыли из-подо льда в Арктике впервые в истории ВМФ Российские атомные подлодки всплыли из-подо льда в Арктике впервые в истории ВМФ 2021-03-27T10:09 true PT1M55S

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