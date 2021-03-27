https://ria.ru/20210327/produkty-1603087488.html
Малышева назвала запрещенные после вакцинации от COVID-19 продукты
Малышева назвала запрещенные после вакцинации от COVID-19 продукты
Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила продукты, которые снизят эффективность вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T09:33
2021-03-27T09:33
2021-03-27T13:50
елена малышева
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила продукты, которые снизят эффективность вакцинации от коронавируса. Она напомнила, что наиболее неблагоприятный эффект оказывает алкоголь, поэтому его следует исключить даже в малых дозах как перед прививкой, так и в течение трех-пяти дней после нее.Также специалист рекомендовала временно убрать из рациона продукты, усиливающие аллергическую реакцию: копчености, шоколад, клубнику, цитрусовые и сыры с плесенью. Она отметила, что из-за их употребления иммунный ответ может оказаться избыточным."Побочные реакции усиливаются, а эффективные защитные механизмы уменьшаются", — отметила Малышева в эфире шоу "Жить здорово!".По ее мнению, особенно важно отказаться от таких продуктов людям, в целом склонным к аллергическим реакциям, а также при наличии астмы или атопического дерматита.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Руководитель оперштаба по борьбе с инфекцией Татьяна Голикова, в свою очередь, советовала россиянам, которые сделают себе прививку, не употреблять спиртное за три дня до этого и в течение трех дней после.
https://ria.ru/20210326/rekomendatsii-1603054180.html
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елена малышева, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)