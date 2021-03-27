https://ria.ru/20210327/produkty-1603087488.html

Малышева назвала запрещенные после вакцинации от COVID-19 продукты

Малышева назвала запрещенные после вакцинации от COVID-19 продукты

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила продукты, которые снизят эффективность вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T09:33

2021-03-27T09:33

2021-03-27T13:50

елена малышева

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила продукты, которые снизят эффективность вакцинации от коронавируса. Она напомнила, что наиболее неблагоприятный эффект оказывает алкоголь, поэтому его следует исключить даже в малых дозах как перед прививкой, так и в течение трех-пяти дней после нее.Также специалист рекомендовала временно убрать из рациона продукты, усиливающие аллергическую реакцию: копчености, шоколад, клубнику, цитрусовые и сыры с плесенью. Она отметила, что из-за их употребления иммунный ответ может оказаться избыточным."Побочные реакции усиливаются, а эффективные защитные механизмы уменьшаются", — отметила Малышева в эфире шоу "Жить здорово!".По ее мнению, особенно важно отказаться от таких продуктов людям, в целом склонным к аллергическим реакциям, а также при наличии астмы или атопического дерматита.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Руководитель оперштаба по борьбе с инфекцией Татьяна Голикова, в свою очередь, советовала россиянам, которые сделают себе прививку, не употреблять спиртное за три дня до этого и в течение трех дней после.

https://ria.ru/20210326/rekomendatsii-1603054180.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена малышева, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)