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В "Векторе" назвали преимущества "ЭпиВакКороны"
В "Векторе" назвали преимущества "ЭпиВакКороны"
Центр "Вектор" отслеживает все известные мутации коронавируса, они не влияют на иммунный ответ, формируемый вакциной "ЭпиВакКорона", заявил заведующий отделом... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T17:06
2021-03-27T17:06
2021-03-27T22:03
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Центр "Вектор" отслеживает все известные мутации коронавируса, они не влияют на иммунный ответ, формируемый вакциной "ЭпиВакКорона", заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.Рыжиков отметил, что преимущество пептидной вакцины заложено в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям."Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем, это британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины", — сказал Рыжиков в эфире телеканала "Россия 24".Он также рассказал, что весной прошлого года, в период разработки вакцины, ученые "Вектора" работали до 15 часов в день.Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 — это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой и второй фаз клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение и среди лиц старше 60 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/vaktsinatsiya-1602915372.html
https://ria.ru/20210323/epivakkorona-1602487581.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество