Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210327/potok-1603110671.html
Варшава отозвала регистрацию участвующих в "Северном потоке — 2" судов
Варшава отозвала регистрацию участвующих в "Северном потоке — 2" судов
Польша отберет свой флаг у двух судов, причастных к строительству "Северного потока — 2", заявил заместитель министра инфраструктуры страны Гжегож Витковский. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T14:21
2021-03-27T17:25
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
польша
финляндия
сша
варшава
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598650166_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_b6a1462345149aff2edebdaddb9c72bd.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Польша отберет свой флаг у двух судов, причастных к строительству "Северного потока — 2", заявил заместитель министра инфраструктуры страны Гжегож Витковский.Речь идет о Krebs Geo и Krebs Jet, принадлежащих немецкому судовладельцу, но зарегистрированных в Морской палате города Гданьска. По словам министра, их документы теперь недействительны, и они будут рассматриваться как нарушители санкций, введенных против российского проекта.Витковский подчеркнул, что ни одно из судов, плавающих под польским флагом, не может ущемлять экономические интересы Варшавы, и отметил, что Польша не желает иметь никакого отношения к указанным объектам."С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задерживать их для проверки", — процитировал чиновника портал BiznesAlert."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи баржи "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным исполнителя работ, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его веток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.Работы в Дании уже начались, там задействована "Фортуна". В конце марта к ней присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
https://ria.ru/20210325/potok-1602763040.html
https://ria.ru/20210326/potok-1602931521.html
польша
финляндия
сша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598650166_508:0:3239:2048_1920x0_80_0_0_db095c08e14aff266c690e7dd29fae63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, польша, финляндия, сша, варшава, экономика

Варшава отозвала регистрацию участвующих в "Северном потоке — 2" судов

14:21 27.03.2021 (обновлено: 17:25 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Польша отберет свой флаг у двух судов, причастных к строительству "Северного потока — 2", заявил заместитель министра инфраструктуры страны Гжегож Витковский.
Речь идет о Krebs Geo и Krebs Jet, принадлежащих немецкому судовладельцу, но зарегистрированных в Морской палате города Гданьска. По словам министра, их документы теперь недействительны, и они будут рассматриваться как нарушители санкций, введенных против российского проекта.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 10:46
В ЕП призвали бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
Витковский подчеркнул, что ни одно из судов, плавающих под польским флагом, не может ущемлять экономические интересы Варшавы, и отметил, что Польша не желает иметь никакого отношения к указанным объектам.
"С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задерживать их для проверки", — процитировал чиновника портал BiznesAlert.

"Северный поток — 2"

Проект предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи баржи "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным исполнителя работ, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его веток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
Работы в Дании уже начались, там задействована "Фортуна". В конце марта к ней присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 10:50
"Газпром": "Северный поток — 2" достроят до конца 2021 года
 
AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ПольшаФинляндияСШАВаршаваЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29Женщина раскрыла секрет похудения на 40 килограммов за год
04:13В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины
04:10Bild написала о российских устройствах на немецких подлодках
04:08Эксперт дал советы по подготовке машины к лету
03:25В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса
03:07Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году
03:02Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку
02:51Попытка снять с мели заблокировавшее Суэцкий канал судно провалилась
02:38Американец рассказал, что его удивило при посещении магазина в России
02:17Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне
02:16В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека
02:09Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос
01:37Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США
01:10В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"
00:55 Назван наиболее полезный вид масла
00:49Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального
00:10Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента
00:09Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов
23:54Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью
23:36Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 18
Лента новостейМолния