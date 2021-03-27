https://ria.ru/20210327/potok-1603110671.html

Варшава отозвала регистрацию участвующих в "Северном потоке — 2" судов

Варшава отозвала регистрацию участвующих в "Северном потоке — 2" судов

Польша отберет свой флаг у двух судов, причастных к строительству "Северного потока — 2", заявил заместитель министра инфраструктуры страны Гжегож Витковский. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T14:21

2021-03-27T14:21

2021-03-27T17:25

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

польша

финляндия

сша

варшава

экономика

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Польша отберет свой флаг у двух судов, причастных к строительству "Северного потока — 2", заявил заместитель министра инфраструктуры страны Гжегож Витковский.Речь идет о Krebs Geo и Krebs Jet, принадлежащих немецкому судовладельцу, но зарегистрированных в Морской палате города Гданьска. По словам министра, их документы теперь недействительны, и они будут рассматриваться как нарушители санкций, введенных против российского проекта.Витковский подчеркнул, что ни одно из судов, плавающих под польским флагом, не может ущемлять экономические интересы Варшавы, и отметил, что Польша не желает иметь никакого отношения к указанным объектам."С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задерживать их для проверки", — процитировал чиновника портал BiznesAlert."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи баржи "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным исполнителя работ, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его веток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.Работы в Дании уже начались, там задействована "Фортуна". В конце марта к ней присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".

https://ria.ru/20210325/potok-1602763040.html

https://ria.ru/20210326/potok-1602931521.html

польша

финляндия

сша

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, польша, финляндия, сша, варшава, экономика