Варшава отозвала регистрацию участвующих в "Северном потоке — 2" судов
14:21 27.03.2021 (обновлено: 17:25 27.03.2021)
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Польша отберет свой флаг у двух судов, причастных к строительству "Северного потока — 2", заявил заместитель министра инфраструктуры страны Гжегож Витковский.
Речь идет о Krebs Geo и Krebs Jet, принадлежащих немецкому судовладельцу, но зарегистрированных в Морской палате города Гданьска. По словам министра, их документы теперь недействительны, и они будут рассматриваться как нарушители санкций, введенных против российского проекта.
Витковский подчеркнул, что ни одно из судов, плавающих под польским флагом, не может ущемлять экономические интересы Варшавы, и отметил, что Польша не желает иметь никакого отношения к указанным объектам.
"С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задерживать их для проверки", — процитировал чиновника портал BiznesAlert.
"Северный поток — 2"
Проект предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи баржи "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным исполнителя работ, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его веток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
Работы в Дании уже начались, там задействована "Фортуна". В конце марта к ней присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
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