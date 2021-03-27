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Таможенная подкомиссия одобрила плавающую пошлину на подсолнечное масло
Таможенная подкомиссия одобрила плавающую пошлину на подсолнечное масло
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла из РФ, она будет действовать в период с 1 сентября... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T10:03
2021-03-27T10:13
россия
экономика
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла из РФ, она будет действовать в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба министерства экономического развития в субботу.Заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции состоялось в пятницу."Поддержано установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере 1 тысяча долларов, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства "Рейтер"", - говорится в сообщении."Данная мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года", - добавляется в сообщении.Как уточняется в пресс-релизе, по оценке Минсельхоза России, действие плавающей пошлины будет способствовать повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для населения.
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россия, экономика

Таможенная подкомиссия одобрила плавающую пошлину на подсолнечное масло

10:03 27.03.2021 (обновлено: 10:13 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине "Реми"
Покупатели в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла из РФ, она будет действовать в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба министерства экономического развития в субботу.
Заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции состоялось в пятницу.
"Поддержано установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере 1 тысяча долларов, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства "Рейтер"", - говорится в сообщении.
"Данная мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года", - добавляется в сообщении.
Как уточняется в пресс-релизе, по оценке Минсельхоза России, действие плавающей пошлины будет способствовать повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для населения.
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