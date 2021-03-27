https://ria.ru/20210327/poiski-1603151841.html

В Хибинах пропал турист

В Хибинах пропал турист

Спасатели в Мурманской области выдвинулись на поиски одного из трех участников лыжного похода, который, возможно, упал со склона в Хибинах, сообщили в ГУ МЧС по РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-27T22:35

2021-03-27T22:35

2021-03-28T04:56

хибины (национальный парк)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кировск

мурманская область

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МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Спасатели в Мурманской области выдвинулись на поиски одного из трех участников лыжного похода, который, возможно, упал со склона в Хибинах, сообщили в ГУ МЧС по региону.В субботу в 19.35 в ГУ МЧС России по Мурманской области от спасателей города Кировска поступила информация о том, что они в составе четырех человек, трех единиц техники выехали в район горы Айкуайвенчорр.Спасатели проверяют маршрут следования группы и проводят поисково-спасательные работы. Позже стало известно, что проведено наращивание группировки сил в составе пяти человек и одной единицы техники. На поисковые работы привлечено девять человек, четыре единицы техники, в том числе два снегохода.

https://ria.ru/20210105/turist-1592060793.html

кировск

мурманская область

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хибины (национальный парк), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировск, мурманская область