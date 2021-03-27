https://ria.ru/20210327/podsolnechnik-1603090590.html

В России повысили пошлину на экспорт подсолнечника

В России повысили пошлину на экспорт подсолнечника

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции на заседании в пятницу одобрила решение установить с 1... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T10:21

2021-03-27T10:21

2021-03-27T19:17

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции на заседании в пятницу одобрила решение установить с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года экспортную пошлину на семена подсолнечника в размере 50%, но не менее 320 долларов за тонну, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ."На заседании было поддержано предложение Минсельхоза России установить ставку вывозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника в размере 50%, но не менее 320 долларов США за 1 тонну на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года", - говорится в сообщении."Данное решение направлено на сохранение необходимого объема соответствующей продукции на внутреннем рынке, защиту граждан от скачков цен на международном рынке и стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло в России", - добавляет министерство.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, с 9 января были повышены до заградительного уровня экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и рапса - сейчас они составляют 30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Подобные ставки действуют до 30 июня 2021 года включительно.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика