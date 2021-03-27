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В России повысили пошлину на экспорт подсолнечника
В России повысили пошлину на экспорт подсолнечника
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции на заседании в пятницу одобрила решение установить с 1... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T10:21
2021-03-27T19:17
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции на заседании в пятницу одобрила решение установить с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года экспортную пошлину на семена подсолнечника в размере 50%, но не менее 320 долларов за тонну, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ."На заседании было поддержано предложение Минсельхоза России установить ставку вывозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника в размере 50%, но не менее 320 долларов США за 1 тонну на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года", - говорится в сообщении."Данное решение направлено на сохранение необходимого объема соответствующей продукции на внутреннем рынке, защиту граждан от скачков цен на международном рынке и стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло в России", - добавляет министерство.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, с 9 января были повышены до заградительного уровня экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и рапса - сейчас они составляют 30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Подобные ставки действуют до 30 июня 2021 года включительно.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

В России повысили пошлину на экспорт подсолнечника

10:21 27.03.2021 (обновлено: 19:17 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоля с подсолнухами в Краснодарском крае
Поля с подсолнухами в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции на заседании в пятницу одобрила решение установить с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года экспортную пошлину на семена подсолнечника в размере 50%, но не менее 320 долларов за тонну, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.
"На заседании было поддержано предложение Минсельхоза России установить ставку вывозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника в размере 50%, но не менее 320 долларов США за 1 тонну на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.
"Данное решение направлено на сохранение необходимого объема соответствующей продукции на внутреннем рынке, защиту граждан от скачков цен на международном рынке и стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло в России", - добавляет министерство.
Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, с 9 января были повышены до заградительного уровня экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и рапса - сейчас они составляют 30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Подобные ставки действуют до 30 июня 2021 года включительно.
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РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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