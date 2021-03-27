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https://ria.ru/20210327/pfizer-1603132086.html
В Австрии пенсионер умер на следующий день после прививки Pfizer
В Австрии пенсионер умер на следующий день после прививки Pfizer
В австрийском округе Хорн мужчина в возрасте 88 лет умер на следующий день после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, сообщает издание Kronen... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T18:04
2021-03-27T21:46
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
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pfizer, inc.
австрия
в мире
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ВЕНА, 27 мар — РИА Новости. В австрийском округе Хорн мужчина в возрасте 88 лет умер на следующий день после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, сообщает издание Kronen Zeitung.В среду пенсионер получил вторую инъекцию препарата. Предположительно, недомогание пенсионер почувствовал уже ночью, а в четверг скончался, несмотря на помощь врачей. Как подчеркивает издание, пока не установлено, есть ли связь между прививкой и смертью — будет проведено вскрытие.Ранее Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии сообщило о 43 летальных случаях после прививки Pfizer/BioNtech и AstraZeneca, однако связь с вакцинами не установлена.Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: от компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и от Johnson &amp; Johnson (400 миллионов доз с опцией дополнительной закупки еще 200 миллионов). При этом ЕС начал испытывать трудности с поставками прививок практически с самого начала кампании по вакцинации.
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, pfizer, inc., австрия, в мире

В Австрии пенсионер умер на следующий день после прививки Pfizer

18:04 27.03.2021 (обновлено: 21:46 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВЕНА, 27 мар — РИА Новости. В австрийском округе Хорн мужчина в возрасте 88 лет умер на следующий день после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, сообщает издание Kronen Zeitung.
В среду пенсионер получил вторую инъекцию препарата. Предположительно, недомогание пенсионер почувствовал уже ночью, а в четверг скончался, несмотря на помощь врачей. Как подчеркивает издание, пока не установлено, есть ли связь между прививкой и смертью — будет проведено вскрытие.
Ранее Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии сообщило о 43 летальных случаях после прививки Pfizer/BioNtech и AstraZeneca, однако связь с вакцинами не установлена.
Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: от компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и от Johnson & Johnson (400 миллионов доз с опцией дополнительной закупки еще 200 миллионов). При этом ЕС начал испытывать трудности с поставками прививок практически с самого начала кампании по вакцинации.
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Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19КоронавирусыPfizer, Inc.АвстрияВ мире
 
 
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