https://ria.ru/20210327/pesakh-1603053491.html

Раввин Борода о Песахе-2021: почти физически ощущаем освобождение

Раввин Борода о Песахе-2021: почти физически ощущаем освобождение

Иудеи 27 марта "с выходом звезд" отмечают наступление Песаха – еврейской Пасхи. Как высчитывается дата праздника, почему он продолжается целую неделю, в чем его РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T10:00

2021-03-27T10:00

2021-03-27T10:00

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Иудеи 27 марта "с выходом звезд" отмечают наступление Песаха – еврейской Пасхи. Как высчитывается дата праздника, почему он продолжается целую неделю, в чем его смысл сегодня, какие изменения в традиции внесла пандемия коронавируса, сколько тонн мацы отправили нуждающимся, включая жителей Луганска и Донецка, кому можно прийти на праздничный седер и как отметят Песах-2021 в России, ведь во многие дни праздника нельзя пользоваться электричеством, – в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. Беседовала Ольга Липич.- Александр Моисеевич, как высчитывается переходящая дата Песаха, когда он наступает в этом году и сколько дней его празднуют?- Дата Песаха является переходящей только в Григорианском календаре, для Еврейского же календаря это дата естественно постоянная. Песах начинается 15 числа еврейского месяца Нисан и длится в диаспоре 8 дней, а в Израиле 7.Еврейский календарь построен по лунно-солнечной системе. Месяцы соответствуют лунному циклу, а сезоны - солнечному. Примечательно, что именно праздник Песах становится решающим фактором в выравнивании сезонов. Написано в Торе, что Песах - это праздник весны. Календарь учитывает это важнейшее постановление Торы и выравнивает по нему сезоны: раз в 2-3 года добавляется предшествующий Нисану дополнительный месяц. И, благодаря этому, Песах всегда выпадает на весну.В самом каноне празднования отражается этот переход сезонов. В Песах меняется с зимней на летнюю специальная вставка в ежедневной молитве. Так, зимой мы просим о дожде, а летом - о росе. Этой "смене" предшествует торжественная общественная молитва с просьбой о росе. Данная молитва, а также молитва о дожде осенью, конечно, отражает естественное желание человека вырастить и собрать хороший урожай, то есть, связь с темой пропитания и заработка. Таким образом, помимо прямого смысла - гармонии в природе, - мы также имеем ввиду, чтобы Всевышний удостоил нас заработком.- Почему Песах длится неделю?- Это время пути еврейского народа из стана в Египте и до перехода через Красное море. Написано, что на седьмой день выхода из Египта Всевышний совершил великое чудо и разверзнул воды Красного моря.В диаспоре же ко всем праздникам, установленным Торой, мы прибавляем еще один день. Это связано как раз с системой лунного календаря, так как даты зависят от цикла луны. Раньше начало каждого нового месяца устанавливал Санедрин (синедрион – ред.) на основании показаний двух свидетелей, которые видели новый серп луны. Когда часть еврейского народа оказалась в диаспоре, за пределами Земли Израиля, то Санедрин высылал специальных гонцов в общины. По понятным причинам, они могли запоздать, поэтому, чтобы точно не упустить возможность исполнения заповеди, даты праздников удваивались. После установки постоянного календаря традиция "удвоения" праздников сохранилась.- Каков основной, глубинный смысл Песаха, меняется ли он со временем?- Глубинные смыслы или сущностные категории имеют свойство быть всегда актуальными по отношению к действительности и переменчивым обстоятельствам. История Песаха повествует о рождении еврейского народа, о пути к свободе физической и духовной, о явных чудесах и прямом вмешательстве Всевышнего в ход истории. О том, как на глазах у множества свидетелей было проявлено всемогущество единого Бога.Также в истории праздника важна тема взаимопомощи, сострадания к угнетённым. Именно на утверждении "помни, что рабом ты был в земле египетской" выстраиваются основы еврейской этики и отношения к другому человеку, находящемуся с тобой в неравном положении.Одной из центральных заповедей Песаха является рассказ детям об исходе из Египта. Тем самым подчеркивается важность бережного отношения к своей традиции и преемственности поколений.В целом, исходу из Египта посвящена значительная часть Пятикнижия. И поэтому без преувеличения можно сказать, что в этой истории можно черпать важнейшие мировоззренческие идеи и Божественную мудрость.- Внесла ли пандемия коронавируса какие-либо новые аспекты в трактовку праздника?- В этом смысле пандемия не является каким-то исключительным событием, потому что Тора всегда актуализируется с современностью. Сказано, что в ней даны законы жизни, то есть не что-то отвлеченное от того, что происходит в реальности, но все смыслы напрямую коррелируются с современными ситуациями.Самая явная смысловая рифма праздника и пандемии в том, что в прошлом году во время праздника мы действительно оказались закрытыми и смогли прочувствовать это ощущение несвободы и заточения. - Как в 2021 году в условиях продолжающейся пандемии иудеи будут отмечать Песах в России, какие мероприятия проходят офлайн и онлайн?- В первые два и последние два дня Пасхальной недели действуют практически все ограничения, как и в шабат. То есть, мы не пользуемся электричеством. Соответственно все религиозные мероприятия либо проходят офлайн в синагоге, либо проводятся самими верующими людьми у себя дома.В преддверии же Песаха было много уроков Торы, целых марафонов знаний и занятий о законах праздника – и все это в основном проходило в онлайн-формате.- Где и когда пройдут Пасхальные седеры в Москве? Кто приглашается к участию в них, только ли иудеи?- Традиционно общественный седер проводят в первый вечер праздника, в этом году это 27 марта, на исходе шабата. В субботу вечером в синагогах и общинных центрах города соберутся люди на вечернюю молитву, желающие смогут остаться на трапезу.В приглашениях, в обращениях раввинов мы подчеркиваем, что посещение мероприятий должно быть безопасным, в первую очередь, для самих верующих. Поэтому если человек вакцинировался, у него есть антитела, конечно, приветствуется его участие в общественной трапезе. Это стало причиной, почему мы в этом году, несмотря на снятие многих ограничений, продолжили массовую раздачу благотворительных наборов с необходимыми компонентами для проведения домашнего седера.Синагога всегда, в любое время открыта для людей всех вероисповеданий. Многие члены общины приводят на седер своих друзей или коллег, чтобы те познакомились с этим необычным и очень глубоким праздником.Также много евреев именно в Песах приходят в синагогу, чтобы, например, приобрести или забрать мацу. Традиции именно этого праздники наиболее крепко сохранились на постсоветском пространстве. Люди могут не знать всех тонкостей законов, но обязательно будут есть мацу в Песах.- Какую материальную поддержку оказывает ФЕОР нуждающимся и одиноким людям по случаю праздника?- Ко всем праздникам мы реализуем многочисленные благотворительные программы, раздаем продуктовые наборы, дарим подарки детям, оказываем адресную помощь. Это часть обязательной работы общины. Благотворительность и помощь ближнему - одна из основ религиозного мироощущения.В этом году было реализовано более 100 тонн мацы, бОльшая часть из которой ушла именно в благотворительные наборы. В городах, где большие еврейские общины, прошла массовая раздача благотворительных наборов к проведению домашнего седера. Всего было реализовано 30 тысяч наборов.В небольших общинах, где ещё формат общественного седера невозможен (в том числе, по причине того, что большинство членов общины - это пожилые люди), также раздали благотворительные продуктовые наборы к празднику.Традиционно мацу и виноградный сок получили евреи военнослужащие, а также люди, находящиеся в местах лишения свободы. И уже несколько лет мы отправляем благотворительную помощь в общины Донецка и Луганска.

https://ria.ru/20210326/pesakh-1602940415.html

https://ria.ru/20210325/pesakh-1602763783.html

https://ria.ru/20210326/paskha-1602980168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, евреи, александр бородай, федерация еврейских общин россии, москва, донецк (донецкая область), луганск, справки, общество