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В ДНР заявили о минометном обстреле Горловки со стороны силовиков
В ДНР заявили о минометном обстреле Горловки со стороны силовиков
Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольную самопровозглашенной ДНР Горловку, заявили журналистам в ее представительстве в Совместном центре по... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T21:03
2021-03-27T21:27
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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольную самопровозглашенной ДНР Горловку, заявили журналистам в ее представительстве в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Шумы (под контролем Киева. — Прим. ред.) — Горловка, поселок шахты Гагарина (под контролем ДНР. — Прим. ред.), выпущено три мины калибром 82 миллиметра", — сказал представитель ДНР в СЦКК.Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. До начала конфликта в городе проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", остановивший работу с началом боевых действий в Донбассе.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.С 27 июля 2020 года в силу вступили дополнительные меры по обеспечению перемирия. Они предполагают полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Кроме того, запрещено инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения. Меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Соответствующие приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.Несмотря на это, с февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
https://radiosputnik.ria.ru/20210327/donbass-1603138151.html
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ДНР заявили о минометном обстреле Горловки со стороны силовиков

21:03 27.03.2021 (обновлено: 21:27 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольную самопровозглашенной ДНР Горловку, заявили журналистам в ее представительстве в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Шумы (под контролем Киева. — Прим. ред.) — Горловка, поселок шахты Гагарина (под контролем ДНР. — Прим. ред.), выпущено три мины калибром 82 миллиметра", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
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Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. До начала конфликта в городе проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", остановивший работу с началом боевых действий в Донбассе.

Конфликт в Донбассе

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
С 27 июля 2020 года в силу вступили дополнительные меры по обеспечению перемирия. Они предполагают полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Кроме того, запрещено инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения. Меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Соответствующие приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Несмотря на это, с февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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