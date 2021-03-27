https://ria.ru/20210327/obstrel-1603146693.html

В ДНР заявили о минометном обстреле Горловки со стороны силовиков

В ДНР заявили о минометном обстреле Горловки со стороны силовиков

Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольную самопровозглашенной ДНР Горловку, заявили журналистам в ее представительстве в Совместном центре по... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T21:03

2021-03-27T21:03

2021-03-27T21:27

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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольную самопровозглашенной ДНР Горловку, заявили журналистам в ее представительстве в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Шумы (под контролем Киева. — Прим. ред.) — Горловка, поселок шахты Гагарина (под контролем ДНР. — Прим. ред.), выпущено три мины калибром 82 миллиметра", — сказал представитель ДНР в СЦКК.Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. До начала конфликта в городе проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", остановивший работу с началом боевых действий в Донбассе.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.С 27 июля 2020 года в силу вступили дополнительные меры по обеспечению перемирия. Они предполагают полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Кроме того, запрещено инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения. Меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Соответствующие приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.Несмотря на это, с февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

https://radiosputnik.ria.ru/20210327/donbass-1603138151.html

https://ria.ru/20210327/donbass-1603107652.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире