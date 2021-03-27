https://ria.ru/20210327/nexta-1603118044.html

Минск инициирует признание Nexta иностранной экстремистской организацией

Минск инициирует признание Nexta иностранной экстремистской организацией

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что инициирует признание редакции Telegram-каналов группы Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T15:40

2021-03-27T15:40

2021-03-27T16:00

протесты в белоруссии

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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что инициирует признание редакции Telegram-каналов группы Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в республике."Исходя из всех собранных объективных данных, следователями в их деятельности (Степана Путило и иных лиц - ред.) установлены признаки иностранной экстремистской организации. В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции, фактически созданной Степаном Путило (он является создателем группы Telegram-каналов Nexta, ранее признанных в стране экстремистскими – ред.) и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.Там подчеркивается, что "материалы подготовлены и уже переданы в компетентные органы для принятия решения".Согласно сообщению СК, идет работа по расследованию уголовного дела, возбужденного по факту противоправной деятельности Путило и иных лиц, в части функционирования созданных и управляемых ими Telegram-каналов, распространяющих экстремистские материалы. "Зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения", - подчеркивается в сообщении.Там отмечается, что Путило с иными лицами выполняют функции владельцев и редакторов Telegram -каналов, признанных на территории Белоруссии экстремистскими. "Следствием установлена группа лиц, занимающаяся поиском, сбором, анализом и созданием информационных сообщений и материалов для размещения, которые за свою деятельность получают денежное вознаграждение. Кроме этого, установлены факты, подтверждающие, что деятельность вышеуказанных лиц уже объединена в организацию, офис которой расположен в городе Варшава (Польша). Они финансово подпитывались и от размещения рекламы на экстремистских ресурсах", - подчеркивается в сообщении.Ранее после президентских выборов в список экстремистских материалов попала группа Telegram-каналов "Нехта" - Nexta (в настоящее время – "Нехта"), Nexta Live (в настоящее время – "Нехта Live"), "Luxta". При этом основатели Telegram-каналов Степан Путило и Роман Протасевич внесены в республике в список причастных к терроризму. Минск требует их экстрадиции. Путило и Протасевич признаны обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Оппозиция в Белоруссии координируется через Telegram-каналы, в том числе через локальные так называемые "дворовые чаты". Ранее СК предупреждал, что администраторы "дворовых чатов" будут нести ответственность по уголовной статье "создание экстремистского формирования". Согласно белорусскому законодательству, за создание экстремистского формирования либо руководство им или входящим в него структурным подразделением грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. В случае совершения такого действия повторно - до десяти лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/belorussiya-1601513243.html

https://ria.ru/20210323/lukashenko-1602476608.html

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