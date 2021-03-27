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Мясников назвал главную ценность украинской кухни
Мясников назвал главную ценность украинской кухни
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о главном достоинстве украинской кухни. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T15:54
2021-03-27T15:54
2021-03-27T16:31
александр мясников (врач)
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о главном достоинстве украинской кухни.Он отметил, что некоторые украинские блюда подразумевают "не очень полезные вещи", в том числе большое количество жиров, жирной и мучной пищи, много мяса и калорийных продуктов. При этом специалист указал на то, что в рацион украинцев зачастую входит много овощей и фруктов, которыми богата их страна."Что украинцу съесть полкило овощей, полкило фруктов? Он может это сделать между первым и вторым завтраком. У него на первый завтрак борщ с пампушками, а на второй завтрак борщ с холодцом и галушками. А вот посередине — овощи-фрукты по килограмму, этого он даже не считает", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По словам специалисты, из украинской кухни следует позаимствовать преобладание большого количества растительной пищи, а вот от "плотных" и высококалорийных блюд стоит отказаться.
https://radiosputnik.ria.ru/20210320/dieta-1601988682.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество